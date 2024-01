SE SI MUOVONO I GIUDICI, VUOL DIRE CHE LA MINACCIA NEONAZISTA IN GERMANIA STA DIVENTANDO CONCRETA - STORICA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE: NIENTE SOLDI PUBBLICI ALLE SVASTICHELLE DELLA NPD - ANNI FA I TOGATI DI KARLSRUHE AVEVANO RESPINTO LA RICHIESTA DI BANDO DEGLI EX NEONAZISTI: RITENEVANO CHE NON AVESSERO LA FORZA DI DISTRUGGERE LA DEMOCRAZIA (A LIVELLO FEDERALE NON HANNO MAI SUPERATO LO SBARRAMENTO DEL 5%) - MA ORA L’ARIA IN GERMANIA E’ CAMBIATA E NON SI SA MAI - CHE SUCCEDERA’ CON L’AFD, ALLEATO DI SALVINI IN EUROPA E CHE E’ DATO AL 21% NEI SONDAGGI, VISTO CHE MEMBRI DEL PARTITO INCONTRAVANO SEGRETAMENTE ESPONENTI NEONAZI?

Un partito come la Npd che punta al sovvertimento dell’ordine democratico non ha diritto a ricevere neanche un centesimo di finanziamento pubblico. Lo stabilisce una sentenza della Corte costituzionale tedesca che è già entrata nella storia.

Anni fa i togati di Karlsruhe avevano respinto la richiesta di bando degli ex neonazisti ora confluiti nel partito “Die Heimat”. Ritenevano che la Npd non avesse la forza di distruggere la democrazia: è un partito che al livello federale non ha raggiunto mai la soglia di sbarramento del 5%.

La presidente della seconda sezione di Karlsruhe Doris König ha fatto capire chiaramente che la differenza tra le due istanze riguarda proprio “il potenziale” dei piani antidemocratici. Se fossero realizzabili – e nel caso di un partito così irrilevante non lo sono mai stati – potrebbe scattare il bando. Ma da oggi, intanto, non avranno più soldi. […]

La domanda nasce spontanea: nel caso dell’Afd - l’alleato europeo di Matteo Salvini - si potrebbe arrivare a un vero e proprio divieto, visto che potrebbe essere votato da un quinto dei tedeschi? È quello che si chiedono in molti, anche tra i conservatori, soprattutto da quando milioni di tedeschi sono scesi in piazza negli ultimi dieci giorni per protestare contro l’ultradestra dopo lo scandalo delle riunioni segrete con esponenti neonazisti. Un sussulto di indignazione, peraltro, che è già costato un punto e mezzo all’ultradestra, scivolata nei sondaggi al 21,5% dal 23% della scorsa settimana.

Il governatore della Baviera, Markus Soeder (Csu) ritiene l’asticella troppo alta per il divieto dell’Afd, ma ha suggerito che si potrebbe tentare di sollecitare Karlsruhe a tagliarle i soldi. Il governatore del Nordreno-Westfalia, il merkeliano Hendrik Wüst, ha definito l’Afd “non un partito di protesta, ma un pericoloso partito nazista”. Eppure, anche il governatore invita alla cautela, quando si tratta di puntare a un bando totale. “Penso si debba essere prudenti con i divieti”. […]

Che l’Afd sia un partito pervaso da correnti radicali non è un mistero. In tre land i servizi segreti interni, il Verfassungsschutz, li ha già bollati come “sicuramente” di estrema destra: in Turingia, in Sassonia e in Sassonia-Anhalt. E a febbraio è attesa un’altra sentenza che potrebbe fare storia. L’alto tribunale amministrativo di Münster deciderà se l’Afd può essere considerato un partito di estrema destra anche al livello federale. Ma molti giuristi temono che anche questo non basterebbe per sollecitarne un bando […] Bisognerebbe dimostrare che l’Afd non è solo un partito antidemocratico, ma che lotta attivamente per sovvertire la democrazia.

[…] L’ex capo dei servizi segreti, Hans-Georg Maassen, ha annunciato nel fine settimana che trasformerà la sua corrente di destra della Cdu, la “Werteunion” (L’Unione dei valori”) in un partito. Scopo dell’operazione: favorire un avvicinamento tra i cristianodemocratici e l’Afd. Stando ai resoconti di alcuni quotidiani tedeschi, Maassen avrebbe maturato l’intenzione di creare un partito-ponte tra l’ultradestra e i conservatori durante una delle riunioni segrete con esponenti neonazisti che si sarebbero svolte dal 2017 in una villa del Brandeburgo.

E in questo frangente complicato, c’è un altro scandalo che sta scuotendo la Cdu. L’ex consigliere alle Finanze di Berlino (che fa land a sé), Peter Kurth, avrebbe organizzato una festa a luglio dell’anno scorso alla quale avrebbero partecipato esponenti di primo piano dell’Afd come lo spitzenkandidat alle europee Maximilian Krah, ma qualcuno ha rivelato allo Spiegel di aver anche avvistato il neonazista Martin Sellner.

L’ex leader degli Identitari austriaci era stato il protagonista anche della famosa riunione di ottobre in Brandeburgo tra Afd e neonazisti in cui aveva illustrato un “Masterplan” per cacciare milioni di migranti in Nordafrica. Secondo alcuni media i servizi segreti starebbero pensando di bandire Sellner dalla Germania. Kurth […] è da anni il trait d’union tra conservatori e destra eversiva attraverso la confraternita Gothia. […]

