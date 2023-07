SE IN SPAGNA I NEO-FRANCHISTI DI VOX INCASSANO LA SCOPPOLA, IN GERMANIA GLI ULTRA-DESTRI DI AFD PORTANO A CASA LA MANO TESA DELLA CDU - IL SEGRETARIO DEI DEMOCRISTIANI CRUCCHI, FRIEDRICH MERZ, APRE ALLA COLLABORAZIONE CON ALTERNATIVE FUR DEUTSCHLAND A LIVELLO COMUNALE “NEL CASO CI SIA UNA MAGGIORANZA DELL’ESTREMA DESTRA” - IL DIVIETO DI COLLABORAZIONE RESTA A LIVELLO PARLAMENTARE E NEI LANDER MA E’ LA PRIMA DISTINZIONE A FAVORE DI UN PARTITO CHE E’ SEMPRE STATO CONSIDERATO “INTOCCABILE”

friedrich merz 2

(ANSA) - BERLINO, 23 LUG - Il segretario della Cdu tedesca, Friedrich Merz, ha detto che - esclusivamente su base comunale e nel caso ci sia una maggioranza dell'estrema destra Afd - "naturalmente i parlamenti comunali devono poi cercare il modo di organizzare la città e il distretto". Diversi media tedeschi stanno sottolineando che quella di Merz sarebbe una nuova apertura alla collaborazione della Cdu con Afd, come scrive la Sueddeutsche Zeitung. Merz si riferiva in particolare al Landkreis di Sonneberg in Turingia, dove Afd ha da poco vinto l'amministrazione locale. Il leader Cdu ha parlato in una lunga intervista con Zdf.

AFD

Merz ha sottolineato che per la Cdu la linea resta un divieto di collaborazione con Afd, ad esempio nel parlamento tedesco, nei parlamenti dei Laender, così come nel parlamento europeo. "Non ci sarà alcuna partecipazione di Afd a un governo, almeno non con noi", ha inoltre detto Merz. Sempre in riferimento a Sonneberg e anche a un nuovo sindaco di Afd in Sassonia-Anhalt, Merz ha però commentato che "noi siamo ovviamente obbligati ad accettare i risultati di elezioni democratiche", suggerendo un maggiore pragmatismo nell'interagire con l'estrema destra. Merz ha anche detto di essere contrario a un divieto completo di Afd in Germania, visto che "i divieti ai partiti non hanno mai portato alla soluzione di un problema politico".

friedrich merz 3

Le parole di Merz potranno scatenare velocemente anche un dibattito interno alla stessa Cdu e il leader dei cristiano-democratici potrà trovarsi nella condizione di doverle chiarire ulteriormente. Dure critiche alle dichiarazioni di Merz sono intanto già arrivate dai suoi avversari politici. Il vice-capogruppo del gruppo parlamentare Spd, Dirk Wiese, ha detto alla Sz che "a un anno dalle elezioni statali nella Germania orientale, le dichiarazioni di Friedrich Merz sono sorprendenti. Sta demolendo le fondamenta del muro di protezione della Cdu contro la destra" e "questo sembra un lasciapassare per coloro che nella Cdu dell'Est hanno sempre pensato alla cooperazione" con Afd.