9 giu 2023 10:33

SE TRUMP PIANGE, BIDEN NON RIDE - IL PRESIDENTE DEVE GUARDARSI DA MOLTI OSTACOLI PER ARRIVARE ALLA RIELEZIONE - LA FOLKLORISTICA CANDIDATURA DEL NO VAX E COMPLOTTISTA ROBERT KENNEDY JR STA OTTENENDO NEI SONDAGGI CONSENSI ELEVATI: PIÙ DEL 10% IN TUTTE LE RILEVAZIONI, ADDIRITTURA IL 20 PER LA CNN - L’ATTIVISTA PROGRESSISTA AFROAMERICANO CORNEL WEST, CHE NEL 2020 VOTÒ BIDEN, ORA S’È CANDIDATO COL SUO PEOPLE’S PARTY E PUO’ TOGLIERE VOTI - E POI CI SONO LE INCHIESTE SUGLI AFFARI DI HUNTER BIDEN E SULLE NOTE RISERVATE DELL’AMBASCIATA USA A KABUL PER METTERE SOTTO ACCUSA IL PRESIDENTE ANCHE PER IL RITIRO DALL’AFGHANISTAN…