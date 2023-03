SECHI: COME VOLEVASI DIMOSTRARE

La conferenza stampa dopo il consiglio dei ministri, a Cutro, ha segnato l’esordio di fuoco di Mario Sechi, capo ufficio stampa di Palazzo Chigi. Com’è andata? Come volevasi dimostrare: male, anzi, malissimo!

L’ex direttore dell’Agi, evidentemente in ansia di mostrarsi meritevole del ruolo di fronte a Giorgia Meloni, sbaglia il nome della città ("Curto" invece che Cutro), toglie la parola, zittisce i giornalisti, senza rendersi conto che la sua voce si confonde in continuazione con quella dei ministri e della premier. Come si può vedere nel video sopra (al minuto 54), a un certo punto Sechi è stato ripreso direttamente dalla Ducetta: "Scusa, Mario..."

A rendere tutto ancora più inquietante, la scarsa visibilità nel palazzo del Comune di Cutro, che lasciava la Ducetta e i ministri in penombra.

Su Twitter, in molti hanno notato e sottolineato la performance imbarazzante: “Caotica”, “approssimativa”.

Stefano Feltri, direttore di “Domani”, ha commentato così: “Sembra che Meloni l’abbia assunto per evitare che i giornalisti facciano domande”. E qualcuno ha sottolineato lo sguardo torvo della Ducetta rivolto, al termine della conferenza stampa, proprio in direzione del giornalista, il cui incarico doveva servire a dare una "svolta" alla comunicazione istituzionale della premier. Se queste sono le premesse...

Stefano Feltri

giorgia meloni in conferenza stampa dopo il cdm a cutro

A vedere la conferenza stampa sembra che @GiorgiaMeloni abbia assunto Mario Sechi per evitare che i giornalisti facciano domande nelle conferenza stampa ("non è un dibattito", ripete). Per fortuna sta ancora imparando il mestiere è non è molto efficace.

Dario D'Angelo

Conferenza stampa post #Cdm a dir poco caotica. #Meloni approssimativa sulla gestione dei soccorsi dei #migranti morti in mare. #Sechi costretto nel ruolo di moderatore, che non è il suo (e se è stato chiamato per passare la parola ai giornalisti è un grande spreco). Operazione…

Stefano Feltri

Credo di non aver mai visto una conferenza stampa così disastrosa come quella di

mario sechi direttore agi

@GiorgiaMeloni a Cutro. Ci sono perfino giornalisti che osano chiedere spiegazioni sulla morte di 72 persone. Cosa che la premier trova offensiva per la "nazione"

Lucio Perotta

Non un ottimo esordio di Mario #Sechi #Cutro #Meloni

Sergio Sergi

La conferenza stampa, in diretta tv, è chiusa da Salvini in difesa di Piantedosi capo di gabinetto (allora) e di quando era lui ministro al Viminale. Con Meloni che guarda torva il neo portavoce Sechi al suo esordio. Che meraviglia.

Bernardo Ferrara

conferenza stampa dopo il cdm a cutro

Certo che la conferenza stampa del Consiglio dei Ministri svolto a Cutro dimostra grande imperizia dei ministri, anche della presidente…

Sechi davvero pessimo

Gianluca Di Tommaso

Sechi ha perso completamente il controllo della conferenza stampa di Meloni. Lei risponde direttamente ai giornalisti che intervengono e fanno domande estemporanee. Un disastro totale #Cutro

antonella rampino

carlo nordio matteo piantedosi antonio tajani cdm a cutro

Non è una conferenza stampa

È un talk show ?

Con Mario Sechi che ogni 2 x 3 richiama all’ordine “non è un dibattito!”

Ma Meloni non lo ascolta mica…

titti tummino ??

@GiorgiaMeloni Un disastro umano e comunicativo . Ma Sechi per che cosa l'ha assunto? Maledetti giornalisti che si permettono di fare domande! E col "globo terracqueo" siamo al delirio finale. Non dico "comiche" per rispetto delle 72 vittime.

Warmen

conferenza stampa dopo il cdm a cutro 1

I giornalisti prezzolati di sinistra scatenati come mai durante la conferenza stampa post consiglio dei ministri, hanno trasformato il momento delle domande in una gazzarra, Sechi a stento riusciva a fermarli.Quando era al governo Letta nel 2013 con 400morti nessuno fiatò

#Cutro

hagakure

Ecco dove sbaglia #Meloni, a insistere su questo: "qualcuno in coscienza ritiene che il governo volutamente abbia fatto morire oltre 60 persone?".

#Sechi l'ha capito. Lei no.

#Cutro

Vincenx

antonio tajani giorgia meloni matteo salvini a cutro

Prossimo obiettivo sarà quello di passare al setaccio ogni porzioni di globo così da cercare e trovare gli scafisti col lanternino, sia chiaro. ??

Comunque sto governo a livello comunicativo (e non solo) sta facendo acqua da tutte le parti, nonostante Mario Sechi (mica c4zzi).

Gianluca Di Tommaso

Questa tetra, oscura conferenza stampa, gestita in modo più che amatoriale, a seguito di una passerella sul luogo di una strage di migranti, è finora il punto più basso in assoluto del governo Meloni #Cutro