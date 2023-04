SECONDO GLI EXIT POLL DI OPINIO PER LA RAI, IL GOVERNATORE USCENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, IL LEGHISTA MASSIMILIANO FEDRIGA, OTTIENE IL SECONDO MANDATO CON UNA FORCHETTA DI CONSENSI AL 61-65% - IL CANDIDATO DELLA SINISTRA, MASSIMO MORETUZZO SI FERMA AL 28-32% - NEL 2018, FEDRIGA AVEVA RACCOLTO IL 57,09% DEI VOTI

Estratto da www.repubblica.it

MASSIMILIANO FEDRIGA - ELEZIONI FRIULI VENEZIA GIULIA 2023

Si sono chiuse alle 15 le operazioni di voto per le elezioni Regionali in Friuli Venezia Giulia. Secondo i primi exit poll Rai Massimiliano Fedriga, sostenuto da FdI, Forza Italia e Lega, ottiene il secondo mandato riscuotendo consensi nella forchetta 61-65%. Si ferma al 28-32% Massimo Moretuzzo, sostenuto anche dall'Alleanza Verdi Sinistra. Staccati gli altri due candidati, Alessandro Maran (3-5%) del Terzo polo e Giorgia Tripoli (2-4%) di Insieme liberi. L'affluenza alle 23 di ieri sera è stata pari al 34,9%. In calo rispetto al 2018.

Exit Opinio Rai: Fedriga tra il 61 e 65%

In base all'exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai, il presidente uscente, Massimiliano Fedriga, candidato del centrodestra, avrebbe riscosso consensi nella forchetta 61-65%.

Elezioni Friuli Venezia Giulia - Massimiliano Fedriga - Alessandro Maran - Massimo Moretuzzo - Giorgia Tripoli.

Il candidato di centrosinistra e principale antagonista, Massimo Moretuzzo, si ferma al 28-32%. Staccati gli altri due candidati, Alessandro Maran (3-5%) del Terzo polo e Giorgia Tripoli (2-4%) di Insieme liberi.

[…] Nel 2018 primo partito la Lega, affluenza al 49,65

Cinque anni fa alle elezioni regionali del Friuli Venezia Giulia si votava in un solo giorno, domenica 29 aprile. Chiusi i seggi alle 23, con un'affluenza pari al 49,65%, lo scrutinio era iniziato alle 8 del giorno successivo. Il risultato definitivo era arrivato a metà pomeriggio: il candidato presidente Massimiliano Fedriga, sostenuto dal centrodestra, si affermava con il 57,09% dei voti.

MASSIMILIANO FEDRIGA - ELEZIONI FRIULI VENEZIA GIULIA 2023

Secondo Sergio Bolzonello (centrosinistra) con il 26,83%, terzo Alessandro Fraleoni Morgera (M5S) con l'11,67%, quarto Sergio Cecotti (Patto per l'Autonomia) con il 4,40%. Primo partito la Lega con il 34,91% delle preferenze, secondo il Pd con il 18,11%, terzo FI 12,06%. A seguire: M5S (7,06%), Progetto Fvg (6,29%), FdI (5,49%), Patto per l'Autonomia (4,09%) Cittadini (4,07%), Autonomia Responsabile (3,97%), Open Sinistra FVG (2,78%), Slovenska Skupnost (1,16%). [...]

massimiliano fedriga attilio fontana matteo salvini