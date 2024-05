IL SECONDO PIZZINO DI MATTARELLA DIRETTO AL GOVERNO ARRIVA DA NEW YORK: "LA LIBERTÀ DI STAMPA È UN VALORE PER IL MANTENIMENTO DELLA DEMOCRAZIA". IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA AVEVA GIA’ LANCIATO L’AVVERTIMENTO POCHI GIORNI FA A ROMA – L’ITALIA HA PERSO 5 POSIZIONI NELLA CLASSIFICA DELLA LIBERTA’ DI STAMPA. PESA ANCHE L’INTENZIONE DI ANGELUCCI DI ACQUISTARE “L'AGI” – IL DISCORSO DI MATTARELLA ALLE NAZIONI UNITE: "BASTA VISIONI OTTOCENTESCHE E PULSIONI DI POTENZA. A VOLTE NON BASTA BUONA VOLONTÀ DEGLI ATTORI..."

MATTARELLA, LIBERTÀ DI STAMPA PER MANTENIMENTO DEMOCRAZIA

(ANSA)- "Fronteggiamo oggi un pericolo ulteriore che mina il rapporto di fiducia con le istituzioni e tra i Paesi, quello della disinformazione. E' di venerdì scorso la Giornata mondiale per la libertà di stampa che ammonisce, ogni anno, sul valore della libertà d'informazione per il mantenimento della democrazia". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando alle Nazioni Unite.

MATTARELLA, BASTA VISIONI OTTOCENTESCHE E PULSIONI DI POTENZA

(ANSA) - "È sulla base di questo approccio che l'Italia dispiega la sua azione, con ferma determinazione nel sostenere gli strumenti di dialogo basati su quel principio di multilateralismo che oggi vediamo così drammaticamente messe in discussione dall'aggressione russa all'Ucraina e dalle conseguenze dell'irrisolto conflitto israelo-palestinese.

Non possiamo continuare ad attardarci in relazioni fra Paesi basate su visioni ed eredità ottocentesche, su pulsioni di potenza". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando alle Nazioni Unite

MATTARELLA ALL'ONU, A VOLTE NON BASTA BUONA VOLONTÀ DEGLI ATTORI

(ANSA) - "Il quadro giuridico entro cui si colloca la capacità di perseguire l'Agenda è strumento essenziale. Affidarsi esclusivamente alla buona volontà degli attori in gioco si è rivelato, spesso, un esercizio fallace. Ecco perchè allora l'Obiettivo 16, oggetto della riflessione di questa giornata, costituisce - e comporta - un passaggio ineliminabile. Come potremmo parlare, infatti, di pace come sviluppo se non sostenendo i diritti delle persone e dei popoli?

Come potremmo, se non affermando la pratica, nei conflitti, dei principi delle Convenzioni di Ginevra in materia di diritto umanitario, oggi apertamente violati? Se non ponendo in campo norme e iniziative contro la violenza sui fanciulli e sulle donne, sullo sfruttamento da parte della criminalità organizzata, sulla marginalizzazione dei disabili? Sono questioni che riguardano da vicino le istituzioni e l'amministrazione della giustizia". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando alle Nazioni Unite.

MATTARELLA ALL'ONU, PACE ED INCLUSIONE BASI DELLA COSTITUZIONE

(ANSA) - "Pace, inclusione, giustizia, sono capisaldi irrinunciabili per lo sviluppo sostenibile di ogni Paese e di ogni società e mi piace sottolineare come siano principi portanti dell'ordinamento costituzionale italiano".

SERGIO MATTARELLA - CERIMONIA DAVID DI DONATELLO AL QUIRINALE

Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aprendo i lavori dell'incontro su "Pace, Giustizia e Istituzioni per lo Sviluppo Sostenibile", dedicato all'Obiettivo 16 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

MATTARELLA ALL'ONU, TUTELA DEL PIANETA META IMPRESCINDIBILE

(ANSA) - "L'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, con i suoi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, ha il merito di avere fornito un orizzonte concreto per il loro realizzarsi, indicando un percorso che tutti gli Stati Membri si sono impegnati a perseguire nell'interesse dei popoli, che passa anzitutto dalla preservazione del pianeta, il luogo che abitano.

Giunti alla seconda metà del cronoprogramma di attuazione dell'Agenda, una decisa accelerazione verso il raggiungimento dei nostri obiettivi comuni appare imprescindibile, come riaffermato, lo scorso settembre, durante l'ultimo Vertice Onu in materia". Così il presidente della Repubblica Mattarella.

MATTARELLA, DA CONFLITTI EFFETTI DISASTROSI SU AGENDA AMBIENTALE

(ANSA) - "All'intensificarsi degli effetti negativi del cambiamento climatico si aggiunge il proliferare di drammatici conflitti che allontanano dal dare priorità all'agenda stessa.

Le conseguenze sono disastrose: allo stato attuale solo una modestissima percentuale degli obiettivi dell'Agenda 2030 sarebbe raggiungibile nei tempi dati". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando alle Nazioni Unite.

MATTARELLA, CONFLITTI DIVORANO RISORSE, COSTRUIRE LA PACE

(ANSA) - "Pace e Sviluppo hanno destini incrociati. Non può esservi l'uno, senza l'altra. Viviamo in un'epoca con il maggior numero di conflitti dalla fine della Seconda guerra mondiale che divorano enorme risorse nella corsa agli armamenti, sottraendole allo sviluppo. L'appello alla costruzione delle condizioni necessarie per la pace e per porre fine ai conflitti non potrebbe essere più necessario e urgente". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando alle Nazioni Unite.

CHI CENSURA, NON DURA – MATTARELLA, ALLA CERIMONIA AL QUIRINALE PER I DAVID DI DONATELLO, INVIA L’ENNESIMO PIZZINO AL GOVERNO: “VA SALVAGUARDATA LA LIBERTÀ D'ESPRESSIONE, QUELLA LIBERTÀ DA ASSICURARE ANCHE A CHI LA PENSA DIVERSAMENTE, A CHI NON CONDIVIDE I NOSTRI GUSTI” – QUASI IN CONTEMPORANEA, PAPA FRANCESCO LANCIA UN APPELLO IN DIFESA DELLA LIBERTÀ DI STAMPA...

