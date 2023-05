10 mag 2023 10:39

SECONDO VIA LIBERA IN UE PER LA PROPOSTA DA PARTE DI JOSEP BORRELL DI NOMINARE LUIGI DI MAIO COME INVIATO PER IL GOLFO PERSICO - ALLA RIUNIONE DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI PRESSO L'UE (COREPER) LA QUESTIONE È PASSATA SENZA PROBLEMI - LA DECISIONE DELL'ALTO RAPPRESENTANTE PER LA POLITICA ESTERA UE HA BISOGNO ORA DELLA RATIFICA FINALE DA PARTE DEL CONSIGLIO UE…