SEGNATEVI LE PAROLE DI GIORGIA MELONI: "RIMPASTO? MAI. FINIRÒ LA LEGISLATURA CON LO STESSO GOVERNO: È UN RECORD, NON C’È RIUSCITO NEMMENO BERLUSCONI” – LA PREMIER SI LAGNA DI PRESUNTI COMPLOTTONI E DEI MEDIA BRUTTI SPORCHI E "MISOGINI": "QUANDO LEGGO PEZZI DI RASSEGNA STAMPA CON SALVINI E TAJANI, RESTIAMO BASITI, SONO INVENTATI" - "IO NON SENTO AFFATTO LA DIMENSIONE DELL'ASSEDIO. È IL RACCONTO CHE SI FA DI ME"

bruno vespa e giogia meloni nella masseria li reni

(askanews) - Le viene voglia ogni tanto di fare un rimpasto? "Mai. Voglio battere un altro record: finire la legislatura con lo stesso governo con cui l'ho iniziata. Sarebbe la prima volta nella storia repubblicana". Questo è un frammento dell'intervista alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, realizzata da Bruno Vespa per il libro "Il rancore e la speranza" in uscita l'8 novembre per Mondadori/ Rai Libri. "Berlusconi - si legge nell'anticipazione diffusa dal giornalista e conduttore Rai - è stato a palazzo Chigi cinque anni, ma con due governi diversi. Realizzare una visione richiede del tempo. E io sono fiera di avere il tempo necessario", ha aggiunto Meloni.

bruno vespa durante l intervista a giorgia meloni forum in masseria giorgia meloni bruno vespa forum in masseria bruno vespa durante l intervista a giorgia meloni forum in masseria giorgia meloni con bruno vespa al forum in masseria