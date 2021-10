“PER LA PRIMA VOLTA IN VITA MIA DIFENDO IL GOVERNO” - ANCHE IL “RIBELLE” OLIVIERO TOSCANI È DIVENTATO DRAGHIANO: “I NO VAX SONO DEI FANATICI. NON AVEVO MAI AVUTO QUESTA SENSAZIONE DI NON APPARTENERE A UNA MINORANZA, MA DI APPARTENERE AL POTERE DEL GOVERNO. VI GIURO CHE NON MI ERA MAI SUCCESSO, SONO SEMPRE STATO ALL’OPPOSIZIONE. HO 80 ANNI A FEBBRAIO E NON HO MAI AVUTO IL PIACERE DI ESSERE AMMINISTRATO DA QUALCUNO CHE HO VOTATO…” - VIDEO: L’INTERVENTO A “STASERA ITALIA”