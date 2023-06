PER SEMPRE CAV – L’ULTIMA TROVATA COMUNICATIVA DI SILVIO BERLUSCONI SU TIKTOK. PRIMA DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 2022 SBARCÒ (FACENDO FURORE) SULLA PIATTAFORMA: “CIAO RAGAZZI ECCOMI QUA! TIK TOK TAAAAK!” – GRAZIE ALLE SUE DOTI DA SHOWMAN IL VIDEO IN POCHE ORE RAGGIUNGE MILIONI DI PERSONE E I RAGAZZI LO SOPRANNOMINANO “NONNO SILVIO” – A 86 ANNI FU UNO DEI POCHI CHE RIUSCÌ A CONQUISTARE IL PUBBLICO RACCONTANDO BARZELLETTE E PRENDENDOSI IN GIRO: “SONO UN RAGAZZO UN PO’ STAGIONATO…”

Estratto dell’articolo di Carlotta De Leo per www.corriere.it

In 5 mesi più di 5 milioni di «mi piace»: a 86 anni compiuti, Silvio Berlusconi ha trovato il suo spazio anche su TikTok, la piattaforma social più frequentata da giovani e teenager. Che lo seguono, commentano e creano contenuti e «meme» spesso dissacranti. «Lui legge tutto e si diverte, ride moltissimo» assicurano dallo staff.

L’avventura è iniziata ad agosto, in piena campagna per le politiche, quando Berlusconi ha letto uno studio sull’importanza dei social come luogo dove gli italiani acquisiscono informazioni. Ha chiesto più dettagli al ristretto gruppo di esperti di comunicazione che lo segue. Poi si è fatto consigliare anche da nipoti, figli e da Marta Fascina. Così a fine agosto ha pubblicato il video d’esordio in cui, seduto alla sua scrivania, dice semplicemente «Ciao ragazzi, eccomi qua»: oltre 10 milioni di visualizzazioni e 42mila commenti per lo più ironici e scanzonati.

Subito dopo sono arrivate le barzellette (le chiama ‘terapeutiche’), da sempre un cavallo di battaglia di Berlusconi: milioni e milioni di utenti le hanno viste e riviste. E molti le hanno anche criticate per lo stile un po’ «cringe» del nonno che vuole far sorridere i nipotini che invece finiscono a ridere di lui.

Ma il «ragazzo un po’ stagionato» (la definizione è sua) non si imbarazza e continua a pubblicare. La sua «fanbase» si allarga: allo zoccolo duro dei fedelissimi che lo seguono anche da decenni, si unisce il nuovo target di adolescenti e giovani che lo conoscono più per la sua avventura imprenditoriale e calcistica che per il suo percorso politico. […]

