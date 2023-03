IL SENATO FRANCESE HA APPROVATO L'ARTICOLO CHIAVE DEL PROGETTO DI RIFORMA CHE INNALZA L'ETÀ DELLA PENSIONE DA 62 A 64 ANNI CON 201 VOTI FAVOREVOLI E 115 CONTRARI - SECONDO IL PIANO, L'ETÀ PENSIONABILE LEGALE DOVRÀ ESSERE INNALZATA AL RITMO DI TRE MESI ALL'ANNO A PARTIRE DALL'1 SETTEMBRE 2023 FINO AL 2030. INOLTRE, PER OTTENERE UNA PENSIONE "A TARIFFA INTERA" IL PERIODO CONTRIBUTIVO RICHIESTO PASSERÀ DAGLI ATTUALI 42 ANNI A 43 ANNI ENTRO IL 2027…

OLIVIER DUSSOPT

(ANSA-AFP) - PARIGI, 08 MAR - Il Senato francese ha approvato l'articolo chiave del progetto di riforma delle pensioni che innalza l'età di pensionamento da 62 a 64 anni con 201 voti favorevoli e 115 contrari. "Il tuo nome sarà per sempre legato a una riforma che ci riporterà indietro di quasi 40": così la socialista Monique Lubin ha attaccato il ministro del Lavoro francese Olivier Dussopt.

La comunista Eliane Assassi ha denunciato un dibattito "sciatto" e "l'obiettivo" della maggioranza senatoriale di "censurare l'opposizione". Secondo il piano del governo, l'età pensionabile legale dovrà essere gradualmente innalzata da 62 a 64 anni al ritmo di tre mesi all'anno a partire dall'1 settembre 2023 fino al 2030. Inoltre, per ottenere una pensione "a tariffa intera" il periodo contributivo richiesto passerà dagli attuali 42 anni (168 trimestri) a 43 anni (172 trimestri) entro il 2027, al ritmo di un trimestre all'anno.

