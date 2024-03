13 mar 2024 18:53

IL SENATO HA RESPINTO L’EMENDAMENTO LEGHISTA SUL TERZO MANDATO – PER SALVINI È UNO SCHIAFFONE, PER LA SEGRETARIA DEL PD, ELLY SCHLEIN, UN’OCCASIONE MANCATA PER METTERE ALL’ANGOLO GIORGIA MELONI – I VOTI CONTRARI SONO STATI 112, I FAVOREVOLI 26 E GLI ASTENUTI 3 (IL CARROCCIO HA 29 SENATORI) – BAGARRE ANCHE SULL’ABOLIZIONE DEL BALLOTTAGGIO PER I COMUNI SOPRA I 15MILA ABITANTI, CON IL PD SUGLI SCUDI: “È UNO SFREGIO ALLE PIÙ BASILARI REGOLE DEMOCRATICHE”