IL SENATORE SEMPLICE FA TRIANGOLAZIONI COMPLICATE - SEGNALATA ALL'ANTIRICICLAGGIO L'OPERAZIONE DA 75MILA EURO LEGATA ALLA CONFERENZA DI ABU DHABI CUI PARTECIPÒ RENZI - A LUI ANDARONO ''SOLO'' 33MILA, MENTRE IL RESTO È RIMASTO SUL CONTO DI CARLO TORINO, BROKER NAPOLETANO CHE AVREBBE FATTO DA TRAMITE CON LA SOCIETÀ DI ANTHONY SCARAMUCCI (EX SPIN TRUMPIANO) CHE ORGANIZZAVA IL SUMMIT. LA PROCURA INDAGA MA NON SI SA IL MOTIVO

Giacomo Amadori e Carlo Tarallo per ''La Verità''

L'inchiesta sulla fondazione Open, la cassaforte del renzismo, non è ancora giunta a conclusione, ma a Firenze prima dell'esplosione del coronavirus è stato aperto un altro fascicolo che sembra avere come oggetto proprio i guadagni del senatore semplice Matteo Renzi. La notizia emerge da una segnalazione inviata l'8 aprile scorso all'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia. Una Segnalazione di operazione sospetta (Sos) «strettamente attinente alle operazioni registrate sul rapporto di conto corrente intestato alla Carlo Torino e associati srl», una società fondata lo scorso novembre.

donald trump anthony scaramucci

Nella segnalazione si legge: «Per completezza si notifica che in data 21 febbraio 2020 il signor Carlo Torino, congiuntamente alla società Carlo Torino e associati e al fratello Flavio Torino e al padre Antonio Torino anch' essi nostri clienti, risultano interessati dal procedimento penale 1836 del 2020 modello 21 (cioè con indagati, ndr) emesso dalla Repubblica presso il tribunale di Firenze e gestito dalla guardia di finanza». Il disvelamento dell'inchiesta potrebbe essere collegato a una visita degli investigatori presso l'istituto bancario finalizzata all'acquisizione di documentazione. L'operazione sospetta da cui parte l'indagine dovrebbe essere quella del 17 gennaio 2020, quando sul conto della Carlo Torino e associati arriva un bonifico di 75.000 euro proveniente dalla Salt venture group Llc, società Usa di marketing e comunicazione guidata da Anthony Scaramucci, per un breve periodo direttore della comunicazione della Casa Bianca con il presidente Donald Trump.

«Tale provvista risulta in seguito parzialmente utilizzata tramite la disposizione di due bonifici per complessivi 33.000 euro circa (per la precisione 33.140 euro, ndr) a favore del senatore Matteo Renzi, noto politico italiano». Nella segnalazione si legge anche che: «In sede di adeguata verifica di tale operatività, il signor Carlo Torino ci fornisce copia dell'accordo tra la società Carlo Torino e associati, per conto di Matteo Renzi, e la Salt venture group Llc tramite il quale si disciplina la partecipazione del senatore a un congresso organizzato a dicembre a Dubai dalla Salt venture group Llc. In aggiunta risultano rassegnate altresì copie delle fatture emesse dalle parti interessate». Il riferimento sembra alla conferenza organizzata dalla Salt ad Abu Dhabi tra il 9 e il 12 dicembre. L'intervento di Renzi, della durata di mezz' ora, in coppia con l'ex cancelliere dello scacchiere (il ministro delle finanze) britannico Philip Hammond, si tenne il 10 dicembre e si intitolava «Il futuro dell'Europa».

RENZI SCEICCO ABU DHABI

Non è stato possibile verificare che cosa abbia convinto la Procura di Firenze ad aprire il fascicolo citato nella comunicazione. Infatti ieri non siamo riusciti a ottenere chiarimenti sulla vicenda da parte degli inquirenti del capoluogo toscano. Non è andata meglio con Carlo Torino, 33 anni, originario di Napoli. Quando lo abbiamo contattato ha interrotto velocemente la telefonata: «Affari con Renzi? No comment su queste cose. Un'inchiesta sui pagamenti della Salt venture? Non sono a conoscenza di nulla, non ho ricevuto nessuna notifica da parte della Procura e le darei le informazioni sbagliate».

Ambienti legati al vecchio Giglio magico riferiscono che Carlo Torino è conosciuto a Firenze: «Mi risulta che facesse l'asset manager e che adesso faccia il consulente finanziario nella City e dovrebbe fare anche da consulente o pr per Scaramucci» ci riferisce una fonte. «Come è arrivato a Renzi? L'ex premier ha fatto un paio di conferenze per istituzioni per cui lavora Torino».

Il giovane yuppie campano sarebbe stato presentato al giro renziano da Raffaele Costa, un finanziere italiano che lavora nel settore immobiliare a Londra. Dopo questa presa di contatto Torino avrebbe provato a chiedere investimenti per il fondo Davis and Morgan Spa alla fondazione della Cassa di risparmio di Firenze, ma la proposta non venne presa in considerazione, visto che i dirigenti considerarono il settore in cui opera il fondo troppo rischioso (obbligazioni subordinate e crediti deteriorati).Torino in Italia è proprietario e amministratore unico della Carlo Torino e associati, una società a responsabilità limitata semplificata, con una capitale di 1.500 euro. La ditta, che alla Camera di commercio risulta inattiva, è stata costituita il 26 novembre 2019 a Napoli davanti al notaio Benedetto Giusti, proprio alla vigilia della partecipazione del senatore alla conferenza.

deirdre e anthony scaramucci

Tra i vari oggetti sociali, oltre a quello di ufficio stampa e relazioni con i media, quello che ci sembra il più attinente è la promozione, l'organizzazione e la gestione, sia in proprio che per conto terzi, di fiere, congressi, convegni, seminari, corsi di aggiornamento, in Italia e all'estero, su argomenti connessi all'attività sociale e in via generale su tematiche internazionali e strategico-finanziarie e relativamente agli enti non profit». All'incirca le tematiche al centro della conferenza emiratina.

La sede legale della società si trova a Portici (Napoli), al civico 128 di via Leonardo da Vinci, la strada dello shopping cittadino. Allo stesso indirizzo c'è anche la sede legale della ditta del fratello e del padre di Carlo, la Progetto stile napoletano Srls. Sul citofono, però, non ci sono i nomi delle due imprese; il portiere, assai cortese, ci spiega che non ha mai sentito nominare né i Torino né le aziende. Nello stabile c'è però uno studio di commercialisti. Il titolare, Mario Capuano, ammette: «Sì, i Torino sono miei clienti e hanno presso di me la sede legale delle loro ditte».

Dunque nel palazzo al centro di Portici, i Torino hanno solo un appoggio, ma nessuno li ha mai visti. Pochi chilometri e si giunge alla Seconda traversa Luigi Sapio, dove è «domiciliato» Carlo Torino. Sul citofono, c'è il suo cognome e quello della mamma, Paola Oliviero. La zona, al confine con Ercolano, il cui sindaco è il turborenziano Ciro Buonajuto, non si può definire signorile, ma il parco privato è ben curato, tranquillo. Nella loro vita l'unica traccia di politica che troviamo è collegata alla signora Oliviero.

In una foto su Facebook del dicembre 2013 è ritratta insieme con Flora Beneduce, consigliere regionale di Forza Italia in Campania. La Beneduce, in questi ultimi giorni, è stata al centro di retroscena politici su giornali e siti locali e proprio ieri ha annunciato di aver lasciato il partito di Silvio Berlusconi. Siti e giornali locali la segnalano sul punto di approdare alla corte di Matteo Renzi, in Italia viva. Ma, almeno questa, è sicuramente una coincidenza.