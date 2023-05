IL SENSO DI ELLY SCHLEIN PER L'INFORMAZIONE: POTETE FARMI SOLO LE DOMANDE CHE DECIDO IO – PRIMA DELL'INTERVISTA CON “REPUBBLICA”, LO STAFF DELLA SEGRETARIA DEM HA FATTO SAPERE CHE ELLY NON AVREBBE RISPOSTO SU TRE ARGOMENTI: LA MATERNITÀ SURROGATA, I DIRITTI LGBT ASSIEME ALLA FIDANZATA PAOLA, E LA STORIA DELL’ARMOCROMISTA – ALLA FINE, SE SI AGGIUNGONO ANCHE I TEMI SUI QUALI HA ACCETTATO DOMANDE SENZA DARE RISPOSTE (TIPO IL TERMOVALORIZZATORE DI ROMA), RESTA DAVVERO POCO…

Estratto dell'articolo di Salvatore Merlo per “Il Foglio”

ELLY SCHLEIN MAURIZIO MOLINARI

[...] siamo convinti che ella, ovvero Elly, cioè Schlein, faccia politica travestita da paracadutista, ma che alla fine si lanci sempre dal pianterreno. Prendiamo spunto adesso dal lungo colloquio pubblicato ieri da Repubblica, bontà sua.

Tra le domande alle quali sostanzialmente la segretaria del Pd non ha risposto, o quelle alle quali ha risposto con la voce di Letta o quelle che lei infine non ha voluto nemmeno che le venissero fatte, viene forse fuori il ritratto di una magnifica anguilla democristiana. Altro che partito nuovo e “scintilla della Rivoluzione d’ottobre”, come diceva il vecchio Bettini.

ELLY SCHLEIN NELLA REDAZIONE DI REPUBBLICA

Per prima cosa, il lettore deve sapere che lo staff di Schlein ha rifiutato preventivamente tre argomenti che Repubblica le aveva sottoposto tra gli altri: la maternità surrogata, i diritti Lgbt assieme alla fidanzata Paola, e la storia dell’armocromista. Niente domande su questi argomenti, ha chiesto Schlein.

[…]

elly schlein intervista a repubblica

E allora Schlein non parla di utero in affitto, non vuole parlare di politica queer, persino l’armocromista le deve sembrare troppo audace, sicché alla fine, se ci si aggiungiamo anche gli argomenti sui quali accetta le domande ma non dà le risposte (tipo il termovalorizzatore di Roma) viene da sospettare una delle seguenti cose. O Schlein ha paura di dire ciò che pensa, o forse Schlein non pensa quello che tutti pensano che lei pensi. Ovvero ciò che comunica la sua estetica non corrisponde al suo contenuto.

ENRICA CHICCHIO

In definitiva ella, cioè Elly, è probabilmente un caso che sarebbe piaciuto a Marshall McLuhan quando teorizzava che il medium è il messaggio. Ma che succede se dentro a una bella bottiglia di Sassicaia ci metti il solito Tavernello? Prima o poi qualcuno che capisce di vino se ne accorge, e fa una denuncia ai Nas.

MEME SUL SERVIZIO DI VOGUE SU ELLY SCHLEIN elly schlein con la giacca da operaio allo stabilimento fincantieri di castellammare di stabia ELLY SCHLEIN SU VOGUE MEME SUL SERVIZIO DI VOGUE SU ELLY SCHLEIN - MEME BY EMILIANO CARLI ELLY SCHLEIN IN BRACCIO A UN OPERAIO DELLA FINCANTIERI A CASTELLAMMARE DI STABIA ELLY SCHLEIN MAURIZIO MOLINARI