IL SENSO DI LOLLO PER L'INFORMAZIONE – LOLLOBRIGIDA ATTACCA “REPORT” PER LE SUE INCHIESTE SUL CIBO MADE IN ITALY: “ABBIAMO QUALCHE NEMICO IN CASA…RANUCCI. LO CHIAMERÒ PER SAPERE PERCHÉ DOBBIAMO AVERE SULLA TV DI STATO PERSONE CHE AGGREDISCONO I NOSTRI PRODOTTI?” – E SANDRO RUOTOLO, IL DIOSCURO DELLA SCHLEIN SULLA RAI, COGLIE LA PALLA AL BALZO: “VENT'ANNI FA AVEVAMO L'EDITTO BULGARO DI BERLUSCONI, OGGI L'EDITTO NERO DI FRATELLI D'ITALIA”

1 – LOLLOBRIGIDA: “ABBIAMO QUALCHE NEMICO IN CASA IN RAI. CHIAMERÒ RANUCCI”

Francesco Lollobrigida non si spiega come un giornalista della tv pubblica possa attaccare con le sue inchieste i prodotti italiani. "Abbiamo qualche nemico in casa...Ranucci, non riesco a comprendere lo chiamerò per sapere perché dobbiamo avere sulla tv di Stato persone che aggrediscono i nostri prodotti?", si sfoga il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, che ce l'ha appunto con Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, su Rai tre, che con la sue inchieste giornalistiche mostra distorsioni, truffe e quanto altro anche nel campo agroalimentare.

"Ma che ci vuole a dire che si tratta di un caso su 3mila per il prosciutto o un caso su 10mila per il vino che si comporta in maniera irregolare, e magari chiamare i nostri Carabinieri, i nostri dell’Ispettorato del Controllo qualità e repressione Frodi o la Guardia di Finanza e chiedere come è il sistema Italia?", si chiede ancora Lollobrigida alla presentazione del XXI Rapporto Ismea-Qualivita. "Per dare un’idea che a fronte di qualcuno che non si comporta correttamente ci sono migliaia di persone che invece valorizzano con il loro lavoro e impegno una filiera che è sicura", sottolinea il ministro. […]

2 – RAI. RUOTOLO (PD): SU REPORT EDITTO NERO DI FDI

(DIRE) - "Non è casa vostra e non è cosa vostra la Rai. Le parole del ministro Lollobrigida non lasciano dubbi: l'esponente di Fratelli d'Italia, cognato della presidente del Consiglio, considera Report un nemico in casa, come se la Rai fosse casa sua e non quella degli italiani che pagano il canone. Una lista di proscrizione ad personam.

Contro un programma accusato di aver realizzato un'inchiesta sugli alimenti. Siamo al paradosso che chi evidenzia dei problemi, nel caso in questione Report, diventi lui stesso il problema. Vent'anni fa avevamo l'editto bulgaro di Silvio Berlusconi, oggi l'editto nero di Fratelli d'Italia". Così in una nota Sandro Ruotolo, responsabile Informazione nella segreteria nazionale del PD.

3 – RAI, CAROTENUTO (M5S): LOLLOBRIGIDA DIA RISPOSTE A INCHIESTE ANZICHÉ MANDARE PIZZINI A GIORNALISTI

(AGENPARL) – “Abbiamo un ministro dell’agricoltura che davanti a un’inchiesta giornalistica che svela possibili frodi alimentari nel settore vitivinicolo anziché fare approfondimenti manda messaggi intimidatori ai giornalisti definendoli “nemici in casa”. Se davvero Lollobrigida chiamerà Ranucci lo faccia per dare risposte alle questioni sollevate dall’inchiesta di Report, non per mandare ‘pizzini’ al Servizio Pubblico”. Così il capogruppo M5S in commissione di vigilanza Rai Dario Carotenuto.

