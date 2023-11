LA SENTI QUESTA VOX? “NON SI ESEGUANO GLI ORDINI ILLEGALI DEL GOVERNO”. SANTIAGO ABASCAL, LEADER DELL’ULTRADESTRA SPAGNOLA DI VOX E ALLEATO DELLA MELONI, DOPO LE CARICHE NELLE MANIFESTAZIONI CONTRO L’AMNISTIA AGLI INDIPENDENTISTI CATALANI INVOCA LA RIVOLTA DELLA POLIZIA - SCONTRI VICINO ALLE SEDI DEL PARTITO SOCIALISTA – PEDRO SANCHEZ È PRONTO A CONCEDERE AGLI AUTONOMISTI DELLA CATALOGNA L’AMNISTIA IN CAMBIO DELL’APPOGGIO DEL LORO LEADER PUIDGEMONT AL SUO NUOVO ESECUTIVO – MA LO SCOGLIO E’ RAPPRESENTATO DA PARTE DELLA MAGISTRATURA CHE...

Francesco Olivo per la Stampa - Estratti

manifestazione vox

Momenti di tensione a Madrid davanti alla sede del Psoe dove è in corso una manifestazione contro il premier ad interim Pedro Sanchez e l'accordo che sta portando avanti con gli indipendentisti catalani su una legge di amnistia e un nuovo governo. Gli agenti hanno caricato i manifestanti che hanno lanciato oggetti contro la polizia e dato fuoco ad alcuni cassonetti.

Al momento si parla di almeno tre feriti e un arresto.

Santiago Abascal - leader di vox

«Chiediamo alla polizia di non eseguire gli ordini illegali». Così poche ore prima Santiago Abascal, leader di Vox, aveva alzato l'asticella facendo appello direttamente alla ribellione delle forze dell'ordine contro il governo di Pedro Sánchez. La tensione in Spagna è altissima. Il leader nazionalista, alleato di Giorgia Meloni in Europa, prende apertamente le difese dei manifestanti che si sono radunati, non sempre in forma pacifica, attorno alle sedi del Psoe (il partito di Sánchez) per protestare contro l'amnistia che il leader socialista è pronto a concedere agli indipendentisti catalani, in cambio della sua rielezione.

giorgia meloni in collegamento con il comizio di vox a valencia 14 luglio 2023 7

I popolari, alleati di Vox in molte regioni, attaccano l'esecutivo, ma al tempo stesso chiedono di abbassare i toni, convocando una manifestazione attorno ai comuni di tutta la Spagna (e non attorno alle sedi di partito) per domenica prossima. Per quel giorno il nuovo governo già potrebbe essere in carica. Tutto dipenderà dall'accordo tra i socialisti e i secessionisti di Junts, il partito di Carles Puigdemont, ex presidente catalano che dopo il referendum di indipendenza del 2017 si è rifugiato in Belgio per sfuggire alla giustizia. Proprio i giudici, o almeno parte della magistratura, sono un altro scoglio nel cammino verso l'accordo. Puigdemont infatti è stato coinvolto in un'inchiesta sugli scontri avvenuti a Barcellona nel 2019, l'ipotesi di reato è terrorismo.

MELONI SENZA VOX - VIGNETTA DI VAURO Santiago Abascal - leader di vox SOSTENITORI DI VOX

samantha vox meme by emiliano carli per il giornalone la stampa