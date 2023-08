30 ago 2023 14:45

SENTI ’STO PESCE, È RADIOATTIVO! – DOPO AVER SVERSATO IN MARE L’ACQUA PROVENIENTE DALLA CENTRALE NUCLEARE DI FUKUSHIMA, IL PRIMO MINISTRO GIAPPONESE, FUMIO KISHIDA, SI PAPPA IN DIRETTA TV IL PESCE PESCATO LÌ VICINO - IL PREMIER SI È ATTOVAGLIATO A UN ELEGANTE TAVOLO INSIEME AD ALTRI MINISTRI PER RASSICURARE LA POPOLAZIONE. IL GRUPPETTO HA BANCHETTATO CON DEL SUSHI DIMOSTRANDO CHE LE SCORIE GETTATE IN MARE NON SONO PERICOLOSE PER LA SALUTE (COME STA, ABBIAMO NOTIZIE?) - VIDEO!