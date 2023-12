SENZA VERGOGNA: RICICCIA IL TERZO POLO? – EMMA BONINO, CON LA BENEDIZIONE DI MACRON (CHE HA BISOGNO DI ALLEATI NEL GRUPPO “RENEW EUROPE”), LANCIA UNA PROPOSTA A RENZI E CALENDA IN VISTA DELLE EUROPEE: UN ACCROCCO TRA +EUROPA, AZIONE E ITALIA VIVA PER SUPERARE LA SOGLIA DI SBARRAMENTO DEL 4% ED ENTRARE AL PARLAMENTO EUROPEO – SOLO CHE BONINO HA IL DENTE AVVELENATO SIA CON CALENDA (CHE RUPPE L'INTESA CON IL PD APPENA SIGLATA E LA LEADER RADICALE NON È RIUSCITA A RIENTRARE IN PARLAMENTO) CHE CON RENZI, CHE NEL 2014 NON LA VOLLE MINISTRO DEGLI ESTERI…

Estratto dell’articolo di A.Gen. per “il Messaggero”

Da qualche settimana, in vista delle Europee di giugno, Emma Bonino era corteggiatissima. La voleva Carlo Calenda e la strattonava dall'altra parte Matteo Renzi, determinati entrambi a fare coppia con la leader di +Europa per superare la soglia del 4%, sotto la quale nell'Europarlamento nessuno entra. Un pressing fastidioso. Così ieri Bonino ha deciso di prendere l'iniziativa e di guidare le danze.

emma bonino a belve 3

L'ha fatto lanciando […] una «Proposta politica con la P maiuscola». Non un semplice patto elettorale per salvare le penne. […] ha […] invitato «riformatori e progressisti» a fare fronte comune per il rilancio dell'Unione con la realizzazione di un vecchio sogno: l'Europa federale. […] La mossa, assicura chi lavora con la leader di +Europa, avrebbe la benedizione di Emmanuel Macron desideroso di avere a Strasburgo alleati italiani sotto le insegne di Renew Europe. Obiettivo impossibile se +Europa, Azione e IV andassero divisi alle urne.

CARLO CALENDA E MATTEO RENZI

La reazione all'appello di Bonino di Renzi e Calenda, i due ex alleati ora arci nemici, è stata con toni diversi. «Condivido la riflessione di Emma. Gli Stati Uniti d'Europa sono la missione di Italia Viva. Noi ci siamo!», ha festeggiato Renzi. E Calenda, più tiepido e prudente: «Oggi Bonino ha scritto un appello che condivido dalla A alla Z. Ma il punto fondamentale è cercare l'accordo sul merito delle cosa». La ragione della cautela di Calenda, che tra i due contendenti è il meno amato da Bonino, è proprio Renzi. «Se lei apre pure a Iv, io non ci sto. Dopo i ripetuti tradimenti di Matteo, tornare alleati è impossibile», ha confidato il capo di Azione.

CARLO CALENDA E EMMA BONINO

C'è da dire che Bonino non è per nulla affascinata dalla prospettiva di essere coinvolta nella zuffa tra i due ex alfieri del Terzo Polo. Con Calenda la leader di +Europa ha il dente avvelenato: meno di due anni fa il capo di Azione ha stracciato l'intesa con il Pd appena siglata ed Emma non è riuscita a rientrare in Parlamento. E a Renzi, ammette un esponente di Iv, «non perdona di non averla voluta nel 2014 come ministro degli Esteri». Così Bonino non intende legarsi ad Azione e a Iv. E propone, attraverso Magi, un'alleanza aperta: «Non vogliamo fare la sommatoria di tre partiti, ci rivolgiamo a energie nuove». E nuovi non sono né Calenda, né Renzi. Ma i loro voti servono per approdare a Strasburgo il 9 giugno.

