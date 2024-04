Da www.ansa.it

sergio mattarella a civitella in val di chiana 25 aprile 2024 10

"Il fascismo aveva in realtà, da tempo, scoperto il suo volto, svelando i suoi veri tratti brutali e disumani.

Come ci ricorda il prossimo centenario dell'assassinio di Giacomo Matteotti". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alle celebrazioni del 25 Aprile a Civitella in Val di Chiana.

"Occorre - oggi e in futuro - far memoria di quelle stragi" nazifasciste "e di quelle vittime e sono preziose le iniziative nazionali e regionali che la sorreggono. Senza memoria, non c'è futuro". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alle celebrazioni del 25 Aprile a Civitella in Val di Chiana.

sergio mattarella a civitella in val di chiana 25 aprile 2024 2

"Totalmente sottomessa alla Germania imperialista di Hitler, l'Italia fascista, entrata nel conflitto senza alcun rispetto per i soldati mandati a morire cinicamente, non avrebbe comunque avuto scampo. Ebbe a notare, con precisione, Luigi Salvatorelli: 'Con la sconfitta essa avrebbe perduto molto, con la vittoria tutto…'". Lo ha detto il presidente della repubblica, Sergio Mattarella, celebrando la festa della liberazione a Civitella Val di Chiana.

"All'infamia della strage di Marzabotto, la più grande compiuta in Italia, seguì un corollario altrettanto indegno: la propaganda fascista, sui giornali sottoposti a controlli e censure, negava l'innegabile, provando a smentire l'accaduto, cercando di definire false le notizie dell'eccidio e irridendo i testimoni". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alle celebrazioni del 25 Aprile a Civitella in Val di Chiana.

sergio mattarella a civitella in val di chiana 25 aprile 2024 11 sergio mattarella guido crosetto 25 aprile 2024 altare della patria sergio mattarella a civitella in val di chiana 25 aprile 2024 1 sergio mattarella a civitella in val di chiana 25 aprile 2024 4 sergio mattarella 25 aprile 2024 altare della patria guido crosetto sergio mattarella 25 aprile 2024 altare della patria guido crosetto sergio mattarella 25 aprile 2024 altare della patria guido crosetto sergio mattarella 25 aprile 2024 altare della patria sergio mattarella 25 aprile 2024 altare della patria sergio mattarella 25 aprile 2024 altare della patria giorgia meloni ignazio la russa lorenzo fontana sergio mattarella 25 aprile 2024 altare della patria ignazio la russa giorgia meloni augusto barbera sergio mattarella 25 aprile 2024 altare della patria guido crosetto sergio mattarella 25 aprile 2024 altare della patria giorgia meloni ignazio la russa lorenzo fontana sergio mattarella 25 aprile 2024 altare della patria sergio mattarella. 25 aprile 2024 altare della patria ottavia piccolo sergio mattarella civitella in valdichiana sergio mattarella giorgia meloni ignazio la russa sergio mattarella all altare della patria 25 aprile 2024 sergio mattarella a civitella in val di chiana 25 aprile 2024 7 sergio mattarella a civitella in val di chiana 25 aprile 2024 5

sergio mattarella a civitella in val di chiana 25 aprile 2024 8 sergio mattarella a civitella in val di chiana 25 aprile 2024 9 sergio mattarella a civitella in val di chiana 25 aprile 2024 6 sergio mattarella a civitella in val di chiana 25 aprile 2024 3