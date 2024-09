6 set 2024 18:57

PER LA SERIE: BOOMERATA DEL GIORNO - GLI OCCHIALI "SMART" USATI DA MARIA ROSARIA BOCCIA PER FARE I VIDEO DI NASCOSTO IN PARLAMENTO FANNO CASCARE DALL'AMACA MICHELE SERRA: "VIENE VOGLIA DI METTERE UNA IRREPARABILE DISTANZA TRA SÉ E GLI ALTRI E ANDARSENE DA SOLI IN MEZZO ALLA TUNDRA, O ALLE MONTAGNE" - "NON SO VOI, MA IO GLI OCCHIALI CON TELECAMERA NASCOSTA NON SO DOVE SI COMPRANO" (BASTA ANDARE IN QUALSIASI NEGOZIO RAY-BAN…)