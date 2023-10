20 ott 2023 12:49

DELLA SERIE: DAMOSE LA ZAPPA SUI PIEDI – IL VICEMINISTRO DELL’ECONOMIA, MAURIZIO LEO, NEL GIORNO IN CUI S&P DEVE DECIDERE SUL RATING DELL’ITALIA, CERTIFICA CHE “L’EVASIONE HA RAGGIUNTO LIVELLI STRATOSFERICI. DOBBIAMO CORREGGERE IL TIRO. NON VOGLIAMO CONDONI”. ALLORA PERCHÉ IN UN ANNO DI GOVERNO NON HANNO FATTO NIENTE PER COMBATTERE CHI NON PAGA LE TASSE (ANZI, LO HANNO AIUTATO E “SPRONATO”)?