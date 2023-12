PER LA SERIE “INCONTRI TRA GENTILUOMINI”, XI JINPING HA INCONTRATO A PECHINO L’OMOLOGO BIELORUSSO, ALEXANDER LUKASHENKO. SEMPRE OGGI, IL PRESIDENTE TURCO, RECEP TAYYIP ERDOGAN, VOLERÀ IN QATAR PER INCONTRARE L’EMIRO, TAMIM BIN HAMAD AL THANI. AL CENTRO DELLE DISCUSSIONI, OLTRE AGLI SCAMBI COMMERCIALI, CI SARÀ OVVIAMENTE LA SITUAZIONE A GAZA (TURCHIA E QATAR SONO I PRINCIPALI FINANZIATORI E SOSTENITORI DI HAMAS)

(ANSA) - Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato oggi a Pechino l'omologo bielorusso Alexander Lukashenko. Lo riferisce l'agenzia Xinhua.

Lukashenko ha elogiato l'amicizia "affidabile" del suo Paese con la Cina durante i colloqui con Xi, nel suo secondo viaggio a Pechino del 2023 dopo quello effettuato a febbraio.

Il leader bielorusso è arrivato domenica nella capitale cinese per una visita che dovrebbe durare non meno di due giorni, avendo come obiettivo quello di discutere di questioni tra cui "commercio, economia, investimenti e cooperazione internazionale", secondo un'anticipazione fornita domenica dalla presidenza di Minsk.

"La Bielorussia è, era e sarà un partner affidabile per la Cina - ha detto Lukashenko a Xi, secondo una lettura dei colloqui dall'Ufficio della presidenza bielorussa -. Abbiamo deciso molto tempo fa che avremmo collaborato e che saremmo diventati amici della Cina. Questa amicizia ha più di 30 anni e non si è mai allontanata da questo percorso". Pechino non ha condannato pubblicamente l'aggressione militare russa ai danni dell'Ucraina nonostante le pressioni degli Stati Uniti, Ue e numerose altre nazioni occidentali. La Bielorussia, strettissima alleata di Mosca, fa molto affidamento sulla Russia per il sostegno politico e finanziario, avendo anche avuto un ruolo di trampolino di lancio nei piani di assalto del Cremlino all'Ucraina nel febbraio 2022.

(ANSA) - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si recherà oggi in visita ufficiale in Qatar. Lo rende noto la tv di Stato turca Trt facendo sapere che la situazione nella Striscia di Gaza sarà il principale argomento nei colloqui tra il leader turco e lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani, l'emiro del Qatar. Al centro delle discussioni, anche la cooperazione economica tra Ankara e Doha, con l'obiettivo di aumentare l'interscambio economico tra i due Paesi portandolo a 2,5 miliardi di dollari.

