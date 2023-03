29 mar 2023 17:18

SERVE UNA CURA DI FOSFORO PER FRANCO GABRIELLI - IL “FATTO” RICORDA ALL’EX AUTORITA’ DELEGATA ALLA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA LA PROMESSA NON MANTENUTA: “AVEVA DETTO: ‘NON RESTERÀ IMPUNITA LA MANINA SOLERTE’ CHE HA PASSATO AL CORRIERE DELLA SERA IL DOSSIER SUI “PUTINIANI” D’ITALIA. AVEVA ANCHE PROMESSO CHE SI SAREBBE OCCUPATO DI SANZIONARE CHI AVEVA TRASMESSO QUEL FILE, CON L’IDEA DI TRASFORMARLO IN UNA CAMPAGNA DI STAMPA. SI È RICORDATO DI TANTE COSE, NELL’INTERVISTA A ‘LA STAMPA’, MA NON DI QUESTA…”