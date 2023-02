28 feb 2023 10:33

SERVIZI & SERVIZIETTI INTORNO AL QATARGATE – GLI AVVOCATI DELL’EUROPARLAMENTARE DEL PD, ANDREA COZZOLINO, AI DOMICILIARI PER L'INCHIESTA SULLE MAZZETTE NEI PALAZZI DELL'UE, DENUNCIANO “UNO SCENARIO SEMPRE PIÙ OPACO, DIETRO IL QUALE SI GIOCA UNA PARTITA DI POLITICA ESTERA SUL CUI SFONDO ALEGGIA L'AZIONE DEI SERVIZI SEGRETI” – I LEGALI DEL DEM ACCUSANO DI “PENTITISMO INTERESSATO” ANTONIO PANZERI CHE, AI MAGISTRATI BELGI, HA RACCONTATO DI FINANZIAMENTI OCCULTI DAL MAROCCO PER FAR ELEGGERE COZZOLINO A BRUXELLES...