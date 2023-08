I SERVIZI SEGRETI TEDESCHI METTONO IN GUARDIA DALLE POSIZIONI NAZISTELLE DI “ALTERNATIVE FUR DEUTSCHLAND”, ALLEATO DELLA LEGA IN EUROPA, CHE HA TENUTO IL SUO CONGRESSO A MAGDEBURGO - PER GLI 007, IL PARTITO DI ULTRA-DESTRA PORTA AVANTI TEORIE COMPLOTTISTE COME QUELLA DELLA “SOSTITUZIONE ETNICA”

(ANSA) - BERLINO, 07 AGO - Durante il congresso dell'ultra-destra tedesca Alternative fuer Deutschland in preparazione delle elezioni europee, è emersa in alcune dichiarazioni "una comprensione etnica del popolo", ad esempio parlando della "grande sostituzione", parole che indicano che viene "messa in discussione la garanzia costituzionale della dignità umana per alcuni gruppi della popolazione".

Lo ha detto oggi in esclusiva ad Ard Thomas Haldenwang, presidente del Bfv, l'Ufficio federale tedesco per la protezione della costituzione. Una nuova forte critica da parte del capo dell'intelligence interna della Germania, dopo quella già espressa lunedì scorso. Proprio venerdì era emerso che il Bfv aveva temporaneamente accettato di non commentare il congresso di Afd a Magdeburgo mentre era in corso, in rispetto di un reclamo legale presso il tribunale di Colonia della dirigenza dello stesso partito di ultra-destra. Appena terminato il congresso, tuttavia, Haldenwang ha detto che la sua posizione è "immutata".

Il presidente dei servizi segreti interni tedeschi ha anche spiegato di adempiere al suo mandato legale con le sue valutazioni: "si tratta di uno strumento di una democrazia combattiva per informare l'opinione pubblica sulle aspirazioni e sui comportamenti che sono diretti contro il libero ordine democratico. In questo modo, tali tentativi possono essere affrontati tempestivamente attraverso il dibattito sociale e politico", ha dichiarato Haldenwang. In precedenza il presidente del Bfv aveva già dichiarato che tra i membri di Alternative fuer Deutschland che puntano al prossimo parlamento europeo ci sono profili non democratici, che portano avanti "teorie complottiste ed estremiste di destra".

