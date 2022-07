DALLE STELLE ALLE STALLE: NON CI SARÀ NESSUNA DEROGA ALLA REGOLA DEL TETTO DEI DUE MANDATI! – LA DECISIONE È STATA COMUNICATA DA GIUSEPPE CONTE AI “VETERANI” DEL M5S. FICO, TAVERNA, CRIMI, FRACCARO, BONAFEDE NON SARANNO RICANDIDATI E DOVRANNO TROVARSI UN LAVORO! PEPPINIELLO NON HA AVUTO IL CORAGGIO DI ANDARE CONTRO BEPPE GRILLO. ORA CHE FARANNO I BIG? CERCHERANNO UNA VIA DI FUGA IN UN ALTRO PARTITO? DI SICURO NON FARANNO CAMPAGNA ELETTORALE A FAVORE DELL’EX PREMIER…