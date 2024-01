GLI ELOGI NON ARRIVANO PER LE POLITICHE PERSEGUITE DAL GOVERNO (NON LE HANNO TROVATE), MA PERCHÉ HA TRADITO LE PROMESSE ELETTORALI

Traduzione da “The Economist”

MAINSTREAM MELONI - ARTICOLO DI THE ECONOMIST

Alla gente piacciono le etichette, ed è sempre stato facile attribuirle a Giorgia Meloni, primo ministro italiano dall'ottobre 2022. I suoi nemici politici in Italia e i liberali allarmati in tutta Europa l'hanno sempre definita neofascista.

Non aiuta il fatto che il suo partito, Fratelli d'Italia, discenda in parte da un partito neofascista del dopoguerra e che il suo simbolo includa una fiamma tricolore dagli antecedenti discutibili. Nel periodo che ha preceduto la sua vittoria elettorale, lo spread tra i titoli di stato italiano e quelli tedeschi si è allargata, a causa del timore che Meloni potesse litigare con Bruxelles e forse destabilizzare l'euro stesso. I critici temevano che potesse allearsi con l'uomo forte dell'Ungheria, Viktor Orban, con la destra nazionalista in Polonia e con Marine Le Pen in Francia per causare ogni sorta di problemi. Ma a 15 mesi dall'insediamento, la signora Meloni sembra essere una leader convenzionale, piuttosto che una distruttrice.

Consideriamo, innanzitutto, tutte le cose che non sono accadute. La politica sociale è rimasta inalterata, nonostante l'ostilità dei Fratelli all'aborto e alle unioni civili gay. È vero che non ci sono stati progressi verso il matrimonio gay o l'adozione da parte di coppie dello stesso sesso; ma non ci sono stati nemmeno arretramenti, nonostante questo sia il governo italiano più di destra dal secondo dopoguerra. Il primo primo ministro donna d'Italia non si professa femminista, ma è una madre single che ha scaricato senza tanti complimenti il suo compagno che faceva avances alle sue colleghe.

La Meloni non è stata nemmeno una spina nel fianco dei suoi colleghi leader europei o delle legioni di burocrati di Bruxelles il cui compito è quello di preoccuparsi della stabilità dell'euro e dell'Unione Europea stessa. Lo spread si è ridotto a circa 1,5 punti percentuali e i mercati non mostrano segni di nervosismo, nonostante la debole crescita dell'Italia.

Non si è alleata con Orban o con altri populisti per bloccare il processo decisionale dell'UE, né ha attirato la censura degli organi di controllo dello Stato di diritto dell'UE. Sull'Ucraina è stata ammirevole, inviando denaro e armi nonostante i tradizionali legami dell'Italia con la Russia. I timori che l'Italia potesse prendere una brutta piega verso la xenofobia si sono rivelati infondati, nonostante il forte aumento del numero di richiedenti asilo che arrivano via mare.

La Meloni potrebbe essere il segno che la destra populista non è sempre così cattiva una volta in carica? È vero, Orban non ha mai cambiato le sue caratteristiche autocratiche, e nemmeno il partito polacco Diritto e Giustizia, che gli elettori hanno cacciato in ottobre. Sarebbe anche avventato supporre che un Presidente Le Pen o, nei Paesi Bassi, un Primo Ministro Geert Wilders (una prospettiva più imminente) si schierino con il mainstream come ha fatto la Meloni.

Eppure i Democratici di Svezia, un partito anti-immigrati, non hanno fatto nulla di terribile da quando hanno dato il loro sostegno al blocco al governo a Stoccolma. Tutto sommato, la Meloni ha fornito un dato incoraggiante: la cosiddetta estrema destra in Europa, quando in carica, può comportarsi come un normale partito conservatore.

Questo non significa che tutto sia soleggiato nella terra della dolce vita. La Meloni ha alcune idee sbagliate su modifiche costituzionali che rafforzerebbero il potere del primo ministro, anche se sono ancora per il futuro.

Ci sono anche segnali preoccupanti che indicano che in fondo non è una riformatrice economica, a differenza del suo predecessore, Mario Draghi. I problemi di crescita dell'Italia sono sistemici. Il nuovo governo ha mostrato scarso interesse nel promuovere la concorrenza, ha giocato con l'idea di una grande tassa sulle banche prima di abbandonarla e sta cercando di ridurre il ruolo degli investitori stranieri nei consigli di amministrazione italiani.

Il deficit sta aumentando e questa settimana l'OCSE ha avvertito che saranno necessari tagli alla spesa e aumenti delle tasse, un appello che cadrà nel vuoto. Questo è deludente, ma la resistenza alle riforme in Italia è di lunga data. Anche in questo, la Meloni appartiene alla corrente principale del suo Paese.

