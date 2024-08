6 ago 2024 13:33

LA SFIDA TRA FORZA ITALIA E FRATELLI D’ITALIA SI SPOSTA IN PISCINA – IL FORZISTA PAOLO BARELLI, PRESIDENTE DELLA FEDERNUOTO, STRONCA “IL GABBIANO” FABIO RAMPELLI, CHE HA LANCIATO LA CANDIDATURA AL VERTICE DELLA FIN: “SONO IN POCHI ALL’INTERNO DEL NOSTRO SISTEMA CHE SANNO CHI SIA. RAMPELLI IL PRESIDENTE DELLA FIN NON LO FARÀ MAI. LA SOGLIA DEI DUE TERZI PER IL QUARTO MANDATO NON MI PREOCCUPA. IO HO L’80-90% - MALAGO’? CON LUI NON HO RAPPORTI”