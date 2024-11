7 nov 2024 08:27

LO SGAMBETTO DI BRUXELLES A ORBAN - TUTTO RIMANDATO PER L’OK AL COMMISSARIO DESIGNATO UNGHERESE OLIVÉR VÁRHELYI - I COORDINATORI DEI GRUPPI POLITICI DELLE COMMISSIONI AMBIENTE E AGRICOLTURA NON HANNO TROVATO UNA MAGGIORANZA PER PROMUOVERE IL COMMISSARIO SCELTO DA VIKTOR ORBAN DOPO UN AUDIZIONE TESA DOVE VARHELYI HA SCHIVATO LE NUMEROSE DOMANDE SULL'ABORTO E I DIRITTI DELLE PERSONE LGBT…