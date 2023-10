SGARBI, IL CERCHIO SI STRINGE – L’ANTITRUST HA AVVIATO UN’ISTRUTTORIA NEI CONFRONTI DEL SOTTOSEGRETARIO ALLA CULTURA: IL PROCEDIMENTO SI È APERTO DOPO LA SEGNALAZIONE TRASMESSA DAL MINISTRO SANGIULIANO, E RIGUARDA POSSIBILI CONDOTTE ILLECITE SULLE ATTIVITÀ DI CONSULENZA RETRIBUITA – IL “CRITICO D’URTO” NON MOLLA: “SANGIULIANO? NON L’HO SENTITO E NON INTENDO SENTIRLO. ATTENDO SERENO IL GIUDIZIO DELL’ANTITRUST…”

MIC: ANTITRUST AVVIA ISTRUTTORIA NEI CONFRONTI DI SGARBI

VITTORIO SGARBI E GENNARO SANGIULIANO

(Adnkronos) - L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a seguito di una segnalazione trasmessale dal Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha avviato un procedimento istruttorio, ai sensi dell’art. 6 della legge 20 luglio 2004, n. 215 e dell’art. 8 del Regolamento sul conflitto di interessi, nei confronti del Sottosegretario di Stato alla Cultura, Vittorio Sgarbi, per possibili condotte illecite in violazione di quanto previsto dalla legge n. 215/2004 in materia di attività incompatibili con la titolarità di una carica di governo. Lo comunica l'autorità in una nota.

MIC: SGARBI, 'NON HO SENTITO SANGIULIANO E NON INTENDO SENTIRLO, SERENO SU GIUDIZIO ANTITRUST'

(Adnkronos) - "Sangiuliano? Non l'ho sentito e non intendo sentirlo. Per il resto attendo sereno il giudizio dell'Antitrust". Così all'Adnkronos il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, tornando sul caso che lo vede coinvolto e che riguarda le polemiche relative a sue attività a pagamento nell’ambito di conferenze e presentazioni di mostre.

vittorio sgarbi in auto

"L'Antitrust è il mio 'cda' -aggiunge Sgarbi- deve valutare il mio diritto d'autore". Il sottosegretario sottolinea: "Tutti i diritti teatrali sono garantiti all'interno del diritto d'autore, perché qualunque spettacolo che ho fatto è legato a quello che ho scritto". Dunque tranquillo? "Assolutamente tranquillo", ribadisce Sgarbi.

