26 apr 2023 10:19

SGARBI, CHE SGARBO! – IERI IL PRESIDENTE DELL’ANPI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI ITALIANI) DI VITERBO SI È RIFIUTATO DI STRINGERE LA MANO A VITTORIO SGARBI, SOTTOSEGRETARIO ALLA CULTURA INVITATO IN CITTÀ PER CELEBRARE IL 25 APRILE E FISCHIATO DALLA GENTE (VIDEO!) – FELTRI SCATENATO SU TWITTER: “IO NON SONO ANTIFASCISTA PERCHÉ I FASCISTI SONO MORTI TUTTI. BELLA CIAO È LA CANZONE PIÙ STUPIDA AL MONDO” – CRUCIANI A “LA ZANZARA”: "IL MODO MIGLIORE PER ONORARE IL 25 APRILE? ANDARE A PROSTITUTE”