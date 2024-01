SGARBI CONTRO TUTTI! – PREPARATE I POPCORN: ALLA CAMERA SI DISCUTE DELLA MOZIONE DI REVOCA DELL’INCARICO AL SOTTOSEGRETARIO ALLA CULTURA, PRESENTATA DAL M5S E APPOGGIATA DAL PD. LA MAGGIORANZA, COMPATTA, ANNUNCIA IL VOTO CONTRARIO – IL CRITICO D’URTO, INDAGATO PER RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI, FA LO STRAFOTTENTE: “MELONI SA CHE CEDERE SU DI ME SIGNIFICA CEDERE AL ‘FATTO’ E AI 5 STELLE. IO SONO IL BALUARDO DI QUESTA MAGGIORANZA PERCHÉ FACCIO AUDIENCE…” – VIDEO

Estratto dell’articolo di Marco Cremonesi per il “Corriere della Sera”

Vittorio Sgarbi contro tutti. Ma anche tutti contro Vittorio Sgarbi. Questa mattina […] la Camera discuterà della mozione per la revoca dell’incarico di sottosegretario alla Cultura presentata dal Movimento 5 Stelle a cui poi si sono associati il Pd e Avs. Ore intense, per il critico: ieri Sgarbi è stato condannato a una multa da 2.000 euro e a una provvisionale risarcitoria da 20mila euro per la diffamazione dell’ex sindaca di Roma Virginia Raggi.

[…] Ma la mozione di revoca lo preoccupa, sottosegretario?

«Credo che Giorgia Meloni e tutti quanti sappiano bene che cedere su di me significa cedere al Fatto , ai 5 Stelle. Io sono il baluardo di questa maggioranza perché faccio audience, ma è quella l’obiettivo di chi mi accusa. Sono il riferimento individuale di un attacco politico. Ha detto bene Sauro Turroni: che pena quando un Parlamento agisce sotto dettatura di un giornale...».

[…] Sgarbi, però, non ha torto: nel centrodestra non c’è nessuna voglia di votare per la sua rimozione: «Ma come si fa? — dice un leghista di rango — Come potremmo mai votare una mozione del M5S? Certo, a questo punto, qualcuno a Sgarbi dovrebbe dire qualcosa...».

Difficile che accada prima del pronunciamento dell’antitrust sul presunto conflitto di interessi del critico. «Fino a domenica ero infastidito — dice ancora Sgarbi — ma quando ieri ho visto che la mia patta era l’apertura di un quotidiano nazionale, son tornato di buonumore».

Il riferimento è al Fatto quotidiano, il giornale che ieri ha messo in prima pagina un fotogramma di Report in cui il sottosegretario alla Cultura minaccia di mostrare l’argenteria a un inviato della trasmissione. Con l’augurio, pure, di un brutto male o di un incidente automobilistico. Oltre all’annuncio di una querela da 5 milioni di euro contro Report e contro la Rai.

Però, Sgarbi, lei anche augurare la morte a un giornalista... «Ma sì, era una cosa registrata lo scorso 8 dicembre. Hanno fatto quattro puntate contro di me, 60 articoli in due mesi e mezzo. E del resto, la morte l’avevo già augurata a Federico Zeri...».

