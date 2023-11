GLI SGARBI DELL’ANTITRUST A VITTORIO – NEL MIRINO DELL'AUTORITÀ GARANTE PER LA CONCORRENZA, CHE HA AMPLIATO IL PROCEDIMENTO PER INCOMPATIBILITÀ NEI CONFRONTI DI SGARBI, C'È LA VENDITA DI LIBRI SUL SUO SITO: IL "CRITICO D'URTO" AVREBBE FATTO GESTIRE CONTRATTI E COMPENSI A SOCIETÀ COMUNQUE A LUI RICONDUCIBILI. PER LA PROMOZIONE LA "ARS SRLS" DEL SUO CAPO SEGRETERIA, NINO IPPOLITO, E ALLA "HESTIA SRL", DELLA COMPAGNA, SABRINA COLLE. PER I DIRITTI, "LA NAVE DI TESEO" DELLA SORELLA, ELISABETTA...

Estratto dell’articolo di Thomas Mackinson per “il Fatto quotidiano”

“Non confiderei troppo in un’antitrust che non si pieghi alla ragion politica”. Il 3 novembre, alle sei del mattino, il sottosegretario Vittorio Sgarbi scrive al cronista questo messaggio sull’indagine che lo riguarda, evidentemente convinto che alla fine la sfangherà.

Tre settimane dopo, però, l’autorità Garante per la concorrenza ha fornito un aggiornamento sul “procedimento di incompatibilità” che fa traballare quella certezza, perché di fatto estende il raggio di azione anche all’attività editoriale.

Sotto la lente […] erano già finite quelle “parallele” di conferenziere a pagamento (oltre 300 mila euro di compensi in nove mesi) e di valutare di opere d’arte rivelate dal Fatto Quotidiano, entrambe mai dichiarate all’atto dell’assunzione dell’incarico, entrambe indiziate di incompatibilità con la legge Frattini che ai titolari di cariche di governo le vieta “anche a titolo gratuito, a favore di soggetti pubblici e privati”.

Nel suo ultimo bollettino, Agcm spiega che l’indagine si allarga anche alle società “con riferimento alle attività di offerta al pubblico di prodotti editoriali”. In sostanza la legge 215/2004 impone al titolare di cariche di governo di dichiarare se riveste la qualifica di imprenditore individuale e, in caso, di nominare uno o più “institori” che la gestiscano per lui.

“Nel corso degli accertamenti […] è emerso che il Prof. Vittorio Sgarbi proporrebbe al pubblico, tramite il sito internet […] www.vittoriosgarbi.it, registrato dallo stesso Prof. Sgarbi, l’acquisto di propri libri corredati di dedica personalizzata”. Da quando è sottosegretario – replica l’ufficio stampa di Sgarbi – “quell’attività è stata sospesa”.

Non solo. “La vendita dei libri sul sito non è stata mai gestita da Sgarbi, che non ha mai percepito compensi. Tanto che sul sito non è mai stato venduto il nuovo libro Michelangelo”. In realtà tutti gli altri sono in vendita, compreso Roma , in commercio dal 13 dicembre 2022, quando era sottosegretario. In libreria costa circa 20 euro, sul sito citato da Agcm lo si può acquistare con dedica personalizzata (“max 200 caratteri”) a 30 euro.

Sgarbi […] avrebbe fatto gestire contratti e compensi a società comunque a lui riconducibili: per promozione, conferenze e presentazioni (anche dei suoi libri) alla Ars Srls del capo segreteria Nino Ippolito e alla Hestia Srl della compagna Sabrina Colle; per i diritti dei libri la Nave di Teseo della sorella Elisabetta Sgarbi.

Non si tratta di un giudizio finale, atteso per il 14 febbraio, ma è indubbio che l’indagine anziché “piegarsi”, come profetizzato da Sgarbi, al contrario si allarghi. Agcm per ora non tocca il tema […] delle “buste di contanti” e dei libri venduti al banchetto senza ricevuta. Da capire anche la gestione delle copie, atteso che – secondo diverse fonti – venivano acquistate a metà del prezzo da La Nave di Teseo per essere rivendute a prezzo pieno.

Altra attività “imprenditoriale” è la vendita di t-shirt e gadget lanciata da Ippolito e Colle nel 2020, così come la monetizzazione derivante dai canali social di Sgarbi. Un documento in nostro possesso mostra 7.700 dollari di royalties maturati a gennaio 2022 per il solo Youtube, in forza di 185 mila follower. Soldi finiti sul conto del caposegreteria, che ha continuato a percepirli fino al marzo 2023, che finiscono oggi alla Hestia della compagna di Sgarbi.

