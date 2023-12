PER SGARBI “IL FATTO” NON SUSSITE – NUOVO ATTACCO DEL SOTTOSEGRETARIO ALLA CULTURA CONTRO IL QUOTIDIANO DI TRAVAGLIO, SECONDO CUI IL “CRITICO D’URTO” RISCHIA DI FINIRE A GIUDIZIO PER ESPORTAZIONE ILLECITA DI OPERE D’ARTE: “SARÀ IL VENTUNESIMO ARTICOLO CONTRO DI ME. USANO DOCUMENTI SECRETATI. FAREMO UNA CAUSA CIVILE COME RENZI. TUTTO QUELLO CHE RACCONTANO È RUBATO”. OK, MA È ANCHE VERO?

vittorio sgarbi

(ANSA) - "Sarà il ventunesimo articolo del Fatto Quotidiano contro di me. Usano documenti che sono secretati, perché fino alla fine delle indagini preliminari non li puoi pubblicare. Tutto quello che raccontano è rubato e quindi l'unica cosa che posso dire è che faremo una causa civile come ha fatto Renzi perché non si può immaginare un killeraggio e uno stolkeraggio così insistente, per di più su materiali che non sono usabili perché derivano da delle fuoriuscite di informazioni che vengono da carabinieri, procure, non so chi. Tutto quello che si legge è fuorilegge".

CONCERTO CON BEVITORE - VALENTIN DE BOULOGNE

Lo ha detto il sottosegretario Vittorio Sgarbi a margine della lectio magistralis su 'Michelangelo. Rumore e paura' (La Nave di Teseo) che ha tenuto stamattina alla fiera della piccola e media editoria 'Più Libri più Liberi' dove ha parlato del suo libro che chiude la trilogia del Rinascimento. Il riferimento è all'articolo pubblicato oggi dal quotidiano secondo cui Sgarbi rischierebbe di finire a giudizio per esportazione illecita di opere d'arte grazie a nuovi elementi scoperti dal Fatto e acquisiti dalla Procura di Imperia.

In particolare, il sottosegretario sarebbe chiamato a rispondere della tentata vendita del dipinto 'Concerto con bevitore' di Valentine de Boulogne. Valore presunto, 5 milioni.

ARTICOLO DEL FATTO QUOTIDIANO SU VITTORIO SGARBI - 10 DICEMBRE 2023

"Sto aspettando la decisione dell'Antitrust (che ha avviato un'istruttoria a suo carico per possibili condotte illecite in violazione di quanto previsto dalla legge in materia di attività incompatibili con la titolarità di una carica di governo, ndr) che sarà a febbraio e quella secondo me è difficile che sia contraria a me perché è tutto trasparente. Sono i diritti d'autore, come questa presentazione di oggi. Teoricamente non avrei dovuto farla.

Questa cosa che è il racconto dell'arte che è perfettamente compatibile con l'esercizio delle funzioni ministeriali sarebbe incompatibile. Se uno parte dall'idea che io non posso fare questa conferenza, allora dovrei avere torto per l'Antitrust, ma non credo che lo avrò. Il ministro Sangiuliano non lo vedo perché lui si occupa di fare il ministro, io invece mi occupo di raccontare l'arte" ha spiegato Sgarbi. "'Michelangelo. Rumore e paura' non è una monografia e non è una biografia. Ho sentito la necessità di raccontare quello che gli artisti di questa trilogia Leonardo, Raffaello e Michelangelo dicono a me, non io a loro" ha sottolineato.

VITTORIO SGARBI vittorio sgarbi radio canta a rock toto cutugno 3