SGARBI TORNA ALL’ATTACCO DEL “SUO” GOVERNO: “NOVE DECIMI DI QUELLI CHE SONO AL GOVERNO NON HANNO ALCUNA COMPETENZA. L'IDEA CHE QUALCUNO VENGA CHIAMATO PERCHÉ APPARTENENTE A UN PARTITO È LA RAGIONE PER CUI LA POLITICA NON FUNZIONA. OCCORRE RIMETTERE NEI LUOGHI ADATTI LE PERSONE COMPETENTI” – “L'IDEA CHE DIECI PERSONE DIVENTINO MINISTRI PER LA LORO CAPACITÀ, TRA QUESTI MORGAN SAREBBE LA CERTEZZA CHE LE COSE CHE ACCADRANNO SARANNO FATTE DA CHI SA QUELLO CHE FA E NON DA CHI…

Estratto da www.lastampa.it

sgarbi sangiuliano

«Nove decimi di quelli che sono al governo non hanno alcuna competenza e diventano ministri […]. L'idea che qualcuno venga chiamato perché appartenente a un partito è la ragione per cui la politica non funziona. Occorre rimettere nei luoghi adatti le persone competenti».

Lo ha detto il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi durante un evento della Biennale Milano International Art Meeting. «Nessuno si ribellerebbe ad avere ministro della Sanità Umberto Veronesi, chi ha conosciuto per tutta la vita la sanità potrebbe essere un buon ministro. […] Non c'è nel nostro governo, per esempio, una persona che ama la musica, una persona che possa essere intesa come riferimento per i conservatori di musica e questo è grave».

sgarbi

Nei primi governi Berlusconi «avevo immaginato allo spettacolo uno come Maurizio Costanzo che ha fatto teatro e mai politica. L'idea che dieci persone diventino ministri per la loro capacità, tra questi Morgan […] sarebbe la certezza per i cittadini che le cose che accadranno saranno fatte da chi sa quello che fa e non da chi ha un consigliere che ha dietro un partito o un sindacato che gli dice cosa fare. […]».

morgan sgarbi vittorio sgarbi in auto vittorio sgarbi in auto 3 MEME GENNARO SANGIULIANO CHE MOSTRA IL SUO CELLULARE vittorio sgarbi in auto