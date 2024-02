SGARBI TRASFORMA IN UNO SHOW LA SUA USCITA DI SCENA – IL SOTTOSGRETARIO FA SAPERE CHE LE SUE DIMISSIONI SONO “IN DUE TEMPI: ORA SONO AUTOSOSPESO E NON HO DELEGHE ATTIVE. LE DIMISSIONI SARANNO ESECUTIVE DOPO IL PRONUNCIAMENTO DEL TAR PER IL MIO RICORSO” – GIORGIA MELONI CERCA DI TAGLIARE CORTO: “ACCETTO LE DIMISSIONI”. E GLISSA SULLA RICHIESTA DEL CRITICO D’URTO DI INDAGARE SU ALTRE INCOMPATIBILITÀ NEL GOVERNO: “SENZA DATI OGGETTIVI SAREBBE ECCESSIVO”

++ SGARBI, DIMISSIONI IN DUE TEMPI, ORA SONO AUTOSOSPESO ++

vittorio sgarbi

(ANSA) - "Voglio chiarire: io mi sono assolutamente dimesso ma i tempi presuppongono quelle che io chiamo dimissioni in due tempi: io da questo momento non ho deleghe attive e non voglio esercitarle". Lo spiega il sottosegretario dimissionario, Vittorio Sgarbi, a La7 dove parla di "autosospensione". "Ma io ho dato incarico ad uno studio di procedere con le valutazioni di incompatibilità" con un ricorso ma "le dimissioni sono certe quali che siano le decisioni del Tar". Insomma, "io mi dimetto anche se la sentenza del Tar fosse favorevole con me" ma ora serve "consentire al Tar di pronunciarsi e una sentenza non ha senso se mi sono dimesso". (ANSA).

giorgia meloni e vittorio sgarbi

E' "tutto molto semplice. La delibera del Agcm non è definitiva, e ammette che "Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tar" spiega poi Sgarbi in un comunicato stampa. "In virtù di questo appello garantito - chiarisce Sgarbi - confermo le mie dimissioni, che saranno esecutive alla fine del percorso amministrativo che prevede il pronunciamento del Tar dopo il mio ricorso. Me ne andrò anche nel caso di una sentenza favorevole. Per intanto mi autosospendo. Ma non voglio, con le mie dimissioni immediate, ostacolare il procedimento del Tar che prevede la 'sospensiva' della delibera dell' Antitrust. Il presidente del consiglio - conclude il sottosegretario – deve avere un quadro chiaro delle mie incompatibilità prospettate dall'Antitrust in termini arbitrari e contraddittori, senza una valutazione comparativa di altre palesi incompatibilità di membri dell'esecutivo" aggiunge.

VITTORIO SGARBI E GIORGIA MELONI

++ MELONI, ACCOLGO LE DIMISSIONI DI SGARBI ++

(ANSA) – "Trovo corretta dopo il pronunciamento dell'Antistrust" la scelta di dimettersi "per cui accolgo le dimissioni". Così la premier Giorgia Meloni parlando ai cronisti dal Giappone e e replicando sul caso Sgarbi.

++ MELONI, ALTRE INCOMPATIBILITÀ?SU SGARBI ELEMENTI OGGETTIVI ++

(ANSA) - Sgrabi chiede altre verifiche di incompatibilità? "Quando ci verrà chiesto come abbiamo fatto con lui, io ho atteso ad avere degli elementi oggettivi, mi auguro che Sgarbi che ha potuto contare su un governo che attendeva degli elementi oggettivi non si aspetti che quello stesso governo decida per altri con elementi che non sono oggettivi perché sarebbe obiettivamente eccessivo". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un punto stampa nel corso della sua visita a Tokyo interpellata sulla richiesta di Vittorio Sgarbi di estendere le verifiche dell'Antitrust.

SGARBI, CONSEGNERÒ PERSONALMENTE LE MIE DIMISSIONI A MELONI

GENNARO SANGUILIANO VITTORIO SGARBI

(ANSA) - "Sono felice che il Presidente abbia ritenuto corrette le mie dimissioni che confermo e che attendo di consegnarle personalmente. Condivido tutto quello che ha detto, ma sottolineo che l'indagine dell'antitrust su di me è partita da lettere anonime, e fatico a credere che questo non possa avvenire per altri membri del Governo, esponendoci a una mattanza di delazioni". Così Vittorio Sgarbi in una nota. "Sono felice d'incontrare al più presto il premier – aggiunge -per valutare la compatibilità fra le mie dimissioni e il mio ricorso, nelle more del quale sarebbe forse più pertinente l'autosospensione".

"Non ho mai pensato di non dimettermi, come ho dichiarato, ma ho posto il problema procedurale del ricorso al Tar previsto nella stessa delibera dell'Agcom" ripete ancora il sottosegretario che ribadisce: "in ogni caso confermo le mie dimissioni indipendentemente dall'esito del ricorso al Tar, come scelta volontaria ed esistenziale, ma sottolineo che la delibera dell'Antitrust può essere invalidata dalla sentenza del Tar".

++ SGARBI, MI ATTENGO ALLA DECISIONE DI MELONI

vittorio sgarbi

(ANSA) - "Sono felice che abbia accolto le mie dismissioni ma io pongo una questione di tipo giuridico: quella della legittimità del ricorso al Tar da dimissionario". Lo dice all'ANSA Vittorio Sgarbi apprendendo della decisione della premier Giorgia Meloni di accogliere le sue dimissioni. "La questione che io ho posto oggi non riguarda il mio rapporto con lei: io mi attengo a quello che mi dice, il problema è quello che dicono gli avvocati. Però - aggiunge - il ricorso lo farò il ogni caso".

LE CAPRE E LE DIMISSIONI DI VITTORIO SGARBI - VIGNETTA BY VUKIC