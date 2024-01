LO SHOW DI HUNTER BIDEN: SI È PRESENTATO A SORPRESA AL CONGRESSO, DOVE SI DISCUTEVA DELL’IMPEACHMENT DEL PADRE, JOE, E HA DICHIARATO DI ESSERE PRONTO A TESTIMONIARE. UNA MOSSA CHE HA SCATENATO IL PANICO TRA I DEPUTATI REPUBBLICANI, CHE L’HANNO PRESO A MALE PAROLE: “COME TI PERMETTI DI VENIRE A SPUTARCI IN FACCIA?” - OGGI IL FIGLIO SVALVOLATO DI “SLEEPY JOE” APPARIRÀ IN TRIBUNALE, IN CALIFORNIA, DOPO L’INCRIMINAZIONE PER EVASIONE…

(ANSA) - Hunter Biden, il figlio del presidente, apparirà oggi in tribunale in California dopo l'incriminazione per evasione fiscale. Lo riferiscono i media Usa.

HUNTER BIDEN A SORPRESA ALLA CAMERA ED È BAGARRE

Estratto dell’articolo di M.Ga. per il “Corriere della Sera”

L’apparizione a sorpresa di Hunter Biden, il figlio del presidente, coi suoi avvocati, in Commissione Oversight della Camera (a guida repubblicana) dove si stava discutendo dell’impeachment di Joe Biden e di una procedura penale contro il figlio per il rifiuto di testimoniare in Congresso, ha trasformato la riunione in una bagarre con insulti, accuse ad Hunter di «non avere le palle» e richieste di arresto immediato.

Hunter, che già il 13 dicembre era andato in Campidoglio ma per dichiarare di essere pronto a testimoniare solo in pubblico, non a porte chiuse come chiesto dai repubblicani […], ha scelto un modo spettacolare per ribadire il suo punto.

Si è seduto tra il pubblico e i democratici hanno chiesto di interrogarlo subito, ma il presidente della commissione, James Comer, ha opposto un rifiuto: «Le regole le facciamo noi». Poi il dibattito divenuto corrida: la deputata repubblicana Nancy Mace ne ha chiesto l’arresto immediato.

«Come ti permetti di venire a sputarci in faccia? Ti credi privilegiato?» Risposta del democratico Jared Moskowitz: «Diamo soddisfazione a questa gentildonna: sentiamolo subito». E sulla richiesta di procedere penalmente contro Hunter: «La voto se associamo anche tutti i casi di repubblicani che hanno rifiutato di testimoniare davanti al Congresso».

[…] Hunter è uscito quando ha cominciato a parlare Marjorie Taylor Greene che gli ha dato del codardo. Il suo avvocato, Abbe Lowell, ha accusato i repubblicani di condurre una crociata politica: «Dal febbraio scorso abbiamo offerto 6 volte di venire a testimoniare: in pubblico, senza manipolazioni». Hunter ha solo detto: Se un padre ti chiama, rispondi» a chi gli chiedeva se ha mai parlato con Joe Biden durante riunioni di lavoro. […]

