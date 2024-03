SI ACCENDE LA FAIDA DENTRO FORZA ITALIA! – LICIA RONZULLI, AI MARGINI NELLA GESTIONE DEL PARTITO, SI SCHIERA CONTRO IL GOVERNO NELLA GESTIONE DEL CASO DEL COMUNE DI BARI: "SE CI SONO STATE INFILTRAZIONI MAFIOSE SARÀ IL MINISTERO DEGLI INTERNI A INTERVENIRE, MA QUESTO FAR WEST NON LO APPROVO. NON HO CONDIVISO IL METODO ADOTTATO NELLO SBANDIERARE LA RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI E ALCUNI TONI DELLA CONFERENZA STAMPA. RIMANGO GARANTISTA” - TAJANI LA RINTUZZA: "A BARI NESSUN FAR WEST, SOSTENIAMO IL LAVORO DEL MINISTRO PIANTEDOSI”

RONZULLI, 'DA GARANTISTA NON APPROVO I METODI USATI A BARI'

(ANSA) - MILANO, 23 MAR - "Da pugliese è innegabile che Bari fosse una città devastata. Il sindaco Antonio Decaro è stato un buon amministratore, noi sicuramente sapremo fare meglio di lui e ci candideremo per guidare la città. Ma da garantista e da antigiustizialista, come è stato sempre il presidente Berlusconi, mi interrogo sui modi che non approvo".

Lo ha detto la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato Licia Ronzulli a margine di un evento a Milano. "Se ci sono state infiltrazioni mafiose sarà il ministero degli Interni a intervenire, ma questo far west non lo approvo" ha aggiunto Ronzulli.

RONZULLI, ACCERTAMENTI DEL VIMINALE CHIARIRANNO VICENDA A BARI

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - 'Non ho mai detto che non mi è piaciuto l'avvio di una commissione d'inchiesta voluta dal ministro Piantedosi, né lo penso, tant'è vero che nella mia dichiarazione ho spiegato che se a Bari ci fossero infiltrazioni mafiose sarà il ministero dell'Interno ad intervenire. Di conseguenza, non entro nel merito, perché non sono una giurista, ma gli accertamenti del Viminale serviranno a fare chiarezza e a sgombrare il campo da sospetti di ogni genere.

Non ho condiviso solo il metodo adottato nello sbandierare la richiesta di accesso agli atti e alcuni toni della conferenza stampa che hanno dato l'occasione al sindaco Decaro di assumere il ruolo di vittima. Sono e rimango garantista, da sempre ispirata alle battaglie del presidente Berlusconi contro il giustizialismo pur non volendo fare l'esegesi del pensiero di Berlusconi. Questa è stata la nostra stella polare ieri e deve essere quella di oggi e di domani". Lo sottolinea la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato Licia Ronzulli.

TAJANI, 'A BARI NESSUN FAR WEST, SOSTENIAMO PIANTEDOSI'

(ANSA) - POTENZA, 23 MAR - "A Bari nessun far west, noi stiamo sostenendo il lavoro del ministro Piantedosi, non abbiamo chiesto lo scioglimento del Comune. Abbiamo detto soltanto che bisogna accertare la verità".

Così, a Potenza, a margine dell'inaugurazione del nuovo magazzino del Banco alimentare per la Basilicata, il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, riferendosi ad alcune dichiarazioni fatte oggi dalla senatrice Licia Ronzulli (FI). "Se - ha aggiunto - ci sono i Carabinieri a casa mia, io apro la porta e i cassetti e non ci sono né pistole né soldi riciclati, quindi 'male non fare paura non avere'. Per ciò che mi riguarda sono rimasto stupito dalle parole del presidente della Regione Puglia, Emiliano. Però - ha concluso Tajani - l'importante è che si scopra la verità e si combatta la malavita organizzata".