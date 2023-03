SI AVVICINA LO SCONTRO WASHINGTON-PECHINO - GLI STATI UNITI STANNO CERCANDO IL SOSTEGNO DEGLI ALLEATI SU POSSIBILI SANZIONI ALLA CINA SE PECHINO FORNIRÀ AIUTI MILITARI ALLA RUSSIA PER LA GUERRA IN UCRAINA. LO RIPORTA REUTERS: LE CONSULTAZIONI SAREBBERO NELLE FASI PRELIMINARI E PUNTANO A OTTENERE IL SOSTEGNO IN PARTICOLARE DEI PAESI DEL G7, QUINDI ANCHE DELL'ITALIA - IL RUOLO DELLA CINA NELLA GUERRA AL CENTRO DELL'INCONTRO TRA BIDEN E SCHOLZ

xi jinping joe biden al g20 di bali 3

(ANSA) - NEW YORK, 01 MAR - Gli Stati Uniti stanno cercando il sostegno degli alleati su possibili sanzioni alla Cina se Pechino fornirà aiuti militari alla Russia per la guerra in Ucraina. Lo riporta Reuters sul proprio sito citando alcune fonti. Le consultazioni sono nelle fasi preliminari e puntano a ottenere il sostegno in particolare dei paesi del G7.

Non è chiaro al momento che sanzioni specifiche gli Stati Uniti proporranno agli alleati, riporta Reuters. Il ruolo della Cina nella guerra della Russia in Ucraina dovrebbe essere uno dei temi in agenda per l'incontro fra Joe Biden e il cancelliere tedesco Olaf Scholz alla Casa Bianca venerdì. Uno dei maggiori ostacoli degli Usa nel cercare sostegno a possibili sanzioni sulla Cina, la seconda economia mondiale, è la profonda integrazione di Pechino con le alcuni paesi europei e asiatici.

xi jinping joe biden