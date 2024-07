16 lug 2024 17:26

SI COMINCIA BENE: A MENO DI 24 ORE DALLA SCELTA DI JD VANCE COME CANDIDATO VICEPRESIDENTE, ARRIVA IL PRIMO SCAZZO DIPLOMATICO – JAMES MURRAY, VICEMINISTRO DEL TESORO BRITANNICO, SI È INCAZZATO PER UNA VECCHIA BATTUTA DI VANCE, CHE SOSTIENE CHE IL REGNO UNITO SIA “IL PRIMO PAESE ISLAMISTA” IN POSSESSO DI UN ARSENALE NUCLEARE – SECONDO MURRAY, “SIAMO IN DISACCORDO CON QUESTE AFFERMAZIONI, MA LA RELAZIONE SPECIALE TRA I NOSTRI PAESI RIMARRÀ SALDA"