SI COMINCIA BENE: È SALTATA LA PRIMA CONFERENZA STAMPA DI FRANCESCO ROCCA, IL CANDIDATO DEL CENTRODESTRA ALLE REGIONALI NEL LAZIO. DALLO STAFF DELL’EX PRESIDENTE DELLA CROCE ROSSA PARLANO DI MOTIVI DI SALUTE. DA PALAZZO FERRAJOLI, LUOGO DELL’EVENTO, DICONO INVECE CHE L’EVENTO È STATO ANNULLATO PER COVID…

Simone Canettieri per www.ilfoglio.it

francesco rocca foto di bacco

Salta la prima conferenza stampa di Francesco Rocca, candidato alle regionali nel Lazio per il centrodestra. Motivi di salute, dicono dal suo staff. Evento annullato per Covid, rilanciano da Palazzo Ferrajoli, dove si sarebbe dovuta tenere l'appuntamento, organizzato da Noi moderati e da Vittorio Sgarbi in qualità di leader di Rinascimento.

Dunque dai cespugli del centrodestra e non da Fratelli d’Italia e dagli altri soci di maggioranza del centrodestra. Al momento la macchina di Fratelli d'Italia non si è ancora messa in moto intorno all'ex presidente della Croce Rossa "per via degli impegni di governo e di Aula che ci hanno visto tutti qui in questi giorni fra Manovra e decreto rave", si affrettano a specificare da Via della Scrofa. La scelta di Rocca ha provocato nei giorni scorsi più di un malumore nel partito di Meloni, subito sopito. Almeno per ora.

francesco rocca