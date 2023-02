SI COMINCIA: BEPPE FIORONI ANNUNCIA LA SUA USCITA DAL PD! – L’EX MINISTRO DELL’ISTRUZIONE LASCIA IL PARTITO DOPO LA VITTORIA DELLA SINISTRATA ELLY SCHLEIN ALLE PRIMARIE: “SONO SEMPRE STATO UNO CON LE VALIGIE IN MANO E STAVOLTA È ARRIVATO IL MOMENTO. È LA FINE DI UN CICLO POLITICO. NON POSSIAMO ARRENDERCI. ANZI, QUANTO ACCADUTO DOVREBBE ESSERE VISTO COME UNA CHIAMATA ALL’AZIONE PER NOI CATTOLICI DEMOCRATICI…”

Estratto dell’articolo di Giovanni Ruggiero per www.open.online

Tra i primi ad annunciare l’uscita dal Pd dopo la vittoria di Elly Schlein alle primarie c’è l’ex ministro Beppe Fioroni, che per la corsa alla segreteria dem aveva appoggiato Stefano Bonaccini. I venti di scissione per ora restano tesi soprattutto nei retroscena dei quotidiani.

La decisione di Fioroni per il momento non lo vedrebbe andare verso una meta precisa, come spiega all’Adnkronos: «Io sono sempre stato uno con le valigie in mano e stavolta prendo atto che è arrivato il momento».

ELLY SCHLEIN COME GRETA THUNBERG - MEME BY GNENTOLOGO

[…] «Nasce un nuovo soggetto che non è più il Pd che avevamo fondato e prendo atto della marginalizzazione dell’esperienza popolare e cattolico democratica». Secondo Fioroni, la segreteria Schlein rappresenta «la fine di un ciclo politico. Lei ha detto “Bonaccini fa perfino le iniziative con Fioroni…”, che spazio può esserci per noi?».

Che cosa farà Fioroni al momento non è chiaro, di certo non ha intenzione di ritirarsi: «Non possiamo arrenderci. Anzi, quanto accaduto deve essere visto come una chiamata all’azione per noi cattolici democratici. […] Dobbiamo lavorare per costruire un nuovo progetto politico, che sia in grado di rappresentare le ragioni e le passioni di un elettorato senza più voce». Un’occhio quindi al centro, magari al Terzo polo? «No, per il momento pensiamo a noi».

