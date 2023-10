14 ott 2023 18:10

SI COMPLICA LA TRATTATIVA PER LA RIFORMA DEL PATTO DI STABILITA’: GERMANIA E PAESI BASSI CONTRO LA PROPOSTA ITALIANA DI UNA “GOLDEN RULE” PER GLI INVESTIMENTI – LA SORA GIORGIA HA LEGATO LA RATIFICA DEL MES E LA RIFORMA DEL PATTO DI STABILITÀ, ANCHE SE L'UE HA SEMPRE CONSIDERATO LE DUE PARTITE COME SEPARATE - L’IDEA CHE, COME DAGO DIXIT, IN CAMBIO DELLA RATIFICA DEL MES, POSSA ESSERE CONCESSO UNO "ZUCCHERINO": IL GOVERNO MELONI POTRA' DETRARRE DAL DEFICIT LE SPESE MILITARI PER LA GUERRA IN UCRAINA E QUELLE DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA....