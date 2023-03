SI FA PRESTO A DIRE “RIFORMA DEL FISCO”. E I SOLDI DOVE SI PRENDONO? - LA RIFORMA NON PUÒ ESSERE FINANZIATA IN DEFICIT E LE COPERTURE DOVRANNO ARRIVARE DAL RECUPERO DELL'EVASIONE E DALLA REVISIONE DELLE 600 VOCI TRA DETRAZIONI, DEDUZIONI E SGRAVI VARI CHE COSTANO 165 MILIARDI – IL GOVERNO VUOLE RIDURRE A TRE LE ALIQUOTE IRPEF, RISPETTO ALLE ATTUALI QUATTRO (SERVIRANNO TRA I 5 E I 10 MILIARDI), SENZA CONSIDERARE POI IL TAGLIO DELL'IRES, L'ABOLIZIONE DELL'IRAP, LA RIMODULAZIONE DELL'IVA CON ALCUNI BENI CON L'ALIQUOTA A ZERO (COME PANE E LATTE) E LA FLAT TAX PER TUTTI - GLI SCONTI AGLI EVASORI CHE COLLABORANO E IVA PIÙ BASSA SULLE COLLEZIONI D'ARTE...

Estratto dell’articolo di Enrico Marro per il “Corriere della Sera”

La riduzione a tre delle aliquote Irpef […] è solo la prima tappa della riforma che sarà esaminata la prossima settimana dal consiglio dei ministri e che prevede a regime […] la flat tax per tutti: dipendenti, autonomi e pensionati. Il disegno di legge delega si compone di quattro parti, 21 articoli e assegna 24 mesi all’esecutivo per i decreti attuativi. Nella fase transitoria ci sarà anche l’estensione della flat tax incrementale […] ai lavoratori dipendenti.

[…] Se tutto filerà liscio le tre aliquote, definite dai decreti, debutteranno nel 2024. Ci sarà anche l’ampliamento della cedolare secca agli immobili commerciali. Il rispetto del principio costituzionale della progressività sarà assicurato dalla rimodulazione di detrazioni e deduzioni, indica la bozza. Verrà inoltre unificata la no tax area tra dipendenti e pensionati. Per scendere a tre aliquote servono almeno 5 miliardi. Diverse decine per la flat tax. Dove trovare le coperture? Ci penseranno i decreti attuativi.

La delega indica una delle strade, la revisione delle tax expenditure: più di 600 voci tra detrazioni, deduzioni e sgravi vari che costano 165 miliardi. Si interverrà con la «forfettizzazione per scaglioni di reddito».

[…] Semplici inadempimenti formali non comporteranno la decadenza da benefici fiscali. Per le piccole e medie imprese è previsto il «concordato preventivo biennale»: si paga quanto pattuito con il fisco per due anni e così ci si mette al riparo dai controlli. Per le imprese maggiori verrà potenziata la «cooperative compliance», attraverso l’azione di tutoraggio e dialogo con l’amministrazione. Ad agosto e dicembre verranno sospesi tutti gli atti e adempimenti tributari. Le sanzioni si ridurranno. Oggi arrivano fino al 240%, scenderanno al 60.

Ci sarà il riordino delle imposte sui redditi di capitali e di natura finanziari che verranno raggruppati in «un’unica categoria reddituale soggetta a tassazione in base al principio di cassa e di compensazione». Oggi il 26% si paga sulle eventuali plusvalenze annuali. Con la riformasi pagherà solo al momento del realizzo. Si prevede cioè l’«eliminazione della tassazione sul maturato». Sarà alleggerito il prelievo fiscale sui fondi pensione attraverso una «imposta sostitutiva agevolata».

[…] L’Irap sarà gradualmente abolita […] sarà sostituita da una sovraimposta Ires. Con la riforma arriverà la «razionalizzazione del numero e delle aliquote Iva, nonché della disciplina delle operazioni esenti». Alcuni beni di prima necessità, individuati dai decreti, non pagheranno l’Iva. Nella bozza figura la riduzione dell’aliquota sull’importazione delle opere d’arte e sulle cessioni degli oggetti d’arte. […]I tributi regionali saranno razionalizzati e le tasse a livello locale cambieranno puntando su un nuovo sistema fiscale per comuni, province e città metropolitane […]

Estratto dell’articolo di Luca Monticelli per “la Stampa”

Arriva il tetto a detrazioni e deduzioni fiscali. […] Una stretta che però non riguarderà le spese sanitarie, quelle per l'istruzione e gli interessi passivi dei mutui sulla prima casa. Dovrebbero essere escluse anche le detrazioni edilizie sul risparmio energetico e sull'adeguamento sismico degli immobili. […] Critica […] la Cgil: «La nostra proposta va nella direzione opposta rispetto a quella che si sta discutendo», osserva il segretario Maurizio Landini, che però attende di conoscere il testo definitivo.

[…] La riforma del fisco non può essere finanziata in deficit e le coperture non possono che venire dal recupero dell'evasione e dalla revisione delle 600 voci delle tax expenditures. […] Le risorse sono proprio la grande incognita di questa riforma: il principio studiato dell'esecutivo Draghi si fondava su un sistema di tassazione duale (redditi da capitale e da lavoro) che avrebbe ampliato la base imponibile e dunque il gettito.

L'intenzione di questo governo è ridurre a tre le aliquote dell'Irpef, rispetto alle attuali quattro che sono 23%, 25%, 35% e 43%.Una delle ipotesi dei tecnici del Mef prevede gli scaglioni a 23, 33 e 43%, oppure 23, 27 e 43%. Il costo si aggira tra i 5 e i 10 miliardi.

Senza considerare poi il taglio dell'Ires, l'abolizione dell'Irap, la rimodulazione dell'Iva con alcuni beni con l'aliquota a zero (come pane e latte) e la flat tax per tutti.

[…] La lotta all'evasione Il fisco arruola l'Intelligenza artificiale nella lotta all'evasione. Una battaglia che sarà fatta puntando anche sull'adempimento spontaneo del contribuente, con premi e sanzioni più basse per chi collabora. […]