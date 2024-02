SI È IN-GAZATA PURE GIORGIA – LA MELONI PRENDE LE DISTANZE DAL GOVERNO ISRAELIANO DOPO LA STRAGE DI CIVILI A GAZA: “È URGENTE CHE ISRAELE ACCERTI LA DINAMICA DEI FATTI E LE RELATIVE RESPONSABILITÀ. DOBBIAMO INTENSIFICARE I NEGOZIATI PER UN CESSATE IL FUOCO” – NETANYAHU RINTIGNA: “NON CEDEREMO AD HAMAS, AVANTI FINO ALLA VITTORIA DECISIVA…”

MO: NETANYAHU, 'NON CEDEREMO AD HAMAS, AVANTI FINO A VITTORIA DECISIVA'**

(Adnkronos) - "Non cederemo a Hamas e continueremo la guerra finché non avremo raggiunto una vittoria decisiva". Lo ha dichiarato il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. "La vittoria su Hamas - ha aggiunto -arriverà eliminando tutte le sue brigate dal centro e dal sud della Striscia di Gaza".

MELONI, SGOMENTO PER GAZA, LAVORARE PER IL CESSATE IL FUOCO

(ANSA) - "Ho appreso con profondo sgomento e preoccupazione la drammatica notizia di quanto accaduto oggi a Gaza. È urgente che Israele accerti la dinamica dei fatti e le relative responsabilità. Le nuove e numerose vittime civili impongono di intensificare immediatamente gli sforzi sui negoziati in atto per creare le condizioni per un cessate il fuoco e per la liberazione degli ostaggi". Così in una nota la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

CONSIGLIO DI SICUREZZA ONU SI RIUNISCE OGGI SU GAZA

(ANSA) - Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu si riunira' a porte chiuse per consultazioni urgenti sulla situazione a Gaza alle 16.15 locali, le 22.15 italiane. Lo comunica il Palazzo di Vetro.

GUTERRES CONDANNA LA STRAGE A GAZA, SERVE CESSATE IL FUOCO

(ANSA) - Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres "condanna" la strage a Gaza in cui sono state uccise oltre 100 persone mentre erano in fila per gli aiuti, e ribadisce il suo "appello per un cessate il fuoco umanitario immediato e il rilascio incondizionato di tutti gli ostaggi". Lo ha detto il portavoce del Palazzo di Vetro. Guterres chiede ancora una volta "misure urgenti affinché gli aiuti umanitari possano arrivare dentro e attraverso Gaza a tutti coloro che ne hanno bisogno". Il segretario generale è "sconvolto dal tragico bilancio umano del conflitto a Gaza".

Come ha fatto sapere il portavoce dell'Onu Stephane Dujarric, il segretario generale ha poi sottolineato che "i civili disperati di Gaza hanno bisogno di aiuto urgente, compresi quelli del nord assediato dove le Nazioni Unite non sono state in grado di fornire aiuti per più di una settimana".

