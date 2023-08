1 – TRE INCRIMINAZIONI IN 4 MESI, TRUMP RISCHIA 55 ANNI DI CARCERE

DONALD TRUMP

(ANSA) - Donald Trump se condannato in seguito all'incriminazione per l'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio rischia un massimo di 55 anni di reclusione. Le tre incriminazioni contro l'ex presidente americano, così come le eventuali condanne, non lo escludono dal correre per la Casa Bianca. Per il tycoon l'incriminazione sul caso del 6 gennaio è la terza in quattro mesi, per un totale di 78 capi di accusa.

2 – TRUMP INCRIMINATO CON LEGGE PER DIRITTI CIVILI USATA CONTRO KKK

(ANSA) - Donald Trump è stato incriminato per l'assalto al Congresso americano del 6 gennaio e per il tentativo di capovolgere il risultato delle elezioni Usa del 2020: fra le accuse mosse nei suoi confronti del procuratore speciale Jack Smith c'è anche quella di aver "cospirato contro il diritto di voto" in base a una legge penale usata per punire il Ku Klux Klan. Smith fa riferimento alla sezione 241 del Titolo 18 della legge americana che rende reato "cospirare per minacciare o intimidire chi esercita" un diritto protetto della Costituzione o dalla legge federale.

DONALD TRUMP - COMIZIO CAPITOL HILL

3 – TRUMP, NEL 2024 VINCEREMO LA CASA BIANCA ++

(ANSA) - "Nel 2024 vinceremo la Casa Bianca e renderemo l'America ancora grande. Non ho dubbi su questo. Mi attaccano da sinistra e da destra, i marxisti, i comunisti e i fascisti, ma noi non solo sopravviveremo, saremo più forti che mai. Abbiamo vinto nel 2016, abbiamo avuto un'elezione truccata nel 2020 e vinceremo" nel 2024. Lo afferma l'ex presidente Donald Trump in un messaggio video.

4 – TRUMP, CONTRO DI ME CASO RIDICOLO IN MEZZO A CAMPAGNA 2024 ++

DONALD TRUMP

(ANSA) - "Perché non hanno portato questo caso ridicolo due anni e mezzo fa? Volevano farlo in mezzo alle elezioni, ecco il perché". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth, commentando la sua incriminazione per l'assalto al Congresso americano del 6 gennaio 2021.

5 – DONALD TRUMP È STATO INCRIMINATO PER L’ASSALTO AL CONGRESSO

Estratto dell'articolo di Viviana Mazza per www.corriere.it

assalto a capitol hill

Donald Trump è stato incriminato per la terza volta. Se condannato, rischia un massimo di 55 anni di reclusione. In serata è giunta la notizia, riportata dalla tv di destra Fox News per prima, dell’incriminazione federale dell’ex presidente degli Stati Uniti, stavolta per il tentativo insieme ai suoi alleati di sovvertire il risultato elettorale del 2020 e restare al potere nonostante la vittoria di Joe Biden.

donald trump prima dell assalto a capitol hill

Sono quattro i capi d’accusa contestati a Trump, nel documento di 45 pagine, incluse la “cospirazione per commettere frode” ai danni degli Stati Uniti, per sottrarre potere agli elettori e cospirazione per ostacolare le procedure governative. Trump «ha usato mezzi illegali per negare voti legittimi e sovvertire i risultati elettorali», si legge nel testo. «Era determinato a restare al potere» pur avendo perso le elezioni, si legge nell’incriminazione dell’ex presidente americano per l’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021.

Sarà la giudice del tribunale federale di Washington, Tanya Chutkan, a presiedere il processo. La giudice Chutkan venne nominata nel 2014 dall’allora presidente Barack Obama. […]

assalto capitol hill.

Nell’incriminazione sono citati anche altri sei accusati oltre Trump, ma non vengono nominati: quattro avvocati, un funzionario del dipartimento di Giustizia e un consigliere politico. Anche se non viene nominato esplicitamente e al momento non sembra avere ricevuto un avviso in modo diretto, è chiaro che l’avvocato personale Rudy Giuliani è indicato come il primo tra i complici di Trump: viene citata una conversazione in cui fece pressione su un parlamentare dell’Arizona perché non certificasse l’esito del voto. […]

Nell’incriminazione vengono elencate anche tutte le persone che dissero a Trump che non c’erano le basi per sostenere brogli elettorali, a partire dal vicepresidente Mike Pence che sembra essere un testimone centrale del procuratore Jack Smith.

assalto a capitol hill

In conferenza stampa Smith ha definito l’attacco al Congresso «un assalto senza precedenti alla sede della democrazia americana nutrito dalle menzogne» diffuse da Trump e dai suoi seguaci e ha ricordato l’eroismo del personale che sacrificò la vita per difendere Capitol Hill. Smith ha anche aggiunto che comunque Trump va ritenuto innocente finché il procedimento non sarà concluso. […]

discorso di donald trump a badminster in new jersey donald trump al ristorante versailles di miami donald trump al ristorante versailles di miami