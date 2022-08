SI METTE MALE PER FONTANA – SECONDO UN SONDAGGIO “WINPOLL”, LETIZIA MORATTI VINCEREBBE LE ELEZIONI REGIONALI IN LOMBARDIA IN TUTTI GLI SCENARI IPOTIZZATI: PRENDEREBBE IL 35% SE FOSSE SOSTENUTA DALLA MELONI, IL 45 CON IL PD E IL 58% SE FOSSE LA CANDIDATA DI TUTTO IL CENTRODESTRA. UNA SUA LISTA VALE ALMENO IL 12%, QUASI IL DOPPIO DI “FORZA ITALIA” – “MESTIZIA” HA IL GRADIMENTO PIÙ ALTO TRA GLI ELETTORI “LUMBARD”: IL 60%, CONTRO IL 55% DI CARLO COTTARELLI E IL 52 DI ATTILIO FONTANA…

1 - ESCE SONDAGGIO CHE ANTICIPA SUCCESSO SU FONTANA DA OGNI 'POSIZIONE'

letizia moratti attilio fontana

(DIRE) - Letizia Moratti contro tutti, Letizia Moratti sempre vincente. Lasciano pochi dubbi i risultati di un sondaggio Winpoll, effettuato tra il 25 e il 29 luglio su un campione di 1.700 telefonate, che certificano l'alto gradimento dell'assessore al Welfare della Lombardia in vista delle elezioni regionali della prossima primavera, il tutto senza contare l'effetto delle elezioni politiche, appuntamento fissato almeno 5 mesi prima di quello territoriale.

Ad ogni modo, dai risultati dell'indagine risulta staccato anche il presidente uscente, Attilio Fontana: per il 62% degli intervistati, infatti, quella di Moratti sarebbe una "candidatura migliore". Sempre secondo la rilevazione, l'ex sindaco di Milano è il politico verso il quale i cittadini lombardi hanno maggiore fiducia.

Moratti ottiene il gradimento del 60% degli elettori, contro il 55% di Carlo Cottarelli, possibile candidato del centrosinistra, e il 52% del presidente uscente Attilio Fontana. Per quanto riguarda le intenzioni di voto, Moratti risulta vincente in tutti gli scenari ipotizzati. Se dovesse presentarsi sostenuta dalla sua lista civica e da Fratelli d'Italia, Moratti risulterebbe vincente con il 35% delle preferenze, contro il 33% di Cottarelli candidato per il centrosinistra e il 27% di Fontana sostenuto da Lega e Forza Italia.

Una Moratti candidata 'centrista' e sostenuta anche dal Partito Democratico potrebbe invece battere, seppur con un margine molto stretto, il centrodestra unito sulla candidatura di Fontana: in questo caso le preferenze dei lombardi sono al 45% per l'assessore e al 44% per il governatore. Non ci sarebbe invece partita se Moratti fosse la candidata di tutto il centrodestra: in questo caso raggiungerebbe il 58% dei consensi, contro il 36% di Carlo Cottarelli.

2 - VICE QUASI AL DOPPIO DELLA 'SUA' FI. LEGA SECONDA, AL TERZO POSTO FDI (DIRE) - Partito Democratico primo partito in Lombardia, con la Lega che resiste al secondo ponto e respinge la scalata di Fratelli d'Italia. Ma il risultato più clamoroso sarebbe quello della lista di Letizia Moratti, che raggiungerebbe quota 12%.

È questo quanto emerge da un sondaggio Winpoll, effettuato dal 25 al 29 luglio su un campione di 1.700 telefonate, sulle intenzioni di voto dei cittadini lombardi in vista delle prossime elezioni regionali. Il Pd sarebbe quindi il partito che riscuote il maggior numero dei consensi, con il 21,3% delle preferenze.

Dietro i dem la Lega che, con il 20,2%, sarebbe sopra Fratelli d'Italia, ferma al 18,6%. Ottimo risultato, poi, per un'eventuale lista in sostegno di Letizia Moratti, che riscuoterebbe il 12% dei consensi, staccando Forza Italia, ferma al 7,4%.

