25 set 2023 14:02

SI METTE MALE PER LA “PITONESSA” – LA SANTANCHÈ E’ SEMPRE PIU’ ISOLATA: SALTA IL SUO DECRETO SUGLI AFFITTI BREVI - IL PRIMO INTERVENTO LEGISLATIVO DI DANIELONA SI TRASFORMA IN UN BOOMERANG. IL DECRETO NON SARÀ PORTATO IN CONSIGLIO DEI MINISTRI COME ANNUNCIATO, MA TORNERÀ AD ESSERE, COME PRECEDENTEMENTE PREVISTO, UN DISEGNO DI LEGGE - GIORGIA MELONI HA CHIAMATO A RAPPORTO "LA PITONESSA": PRETENDE CHIARIMENTI DOPO CHE LA PROCURA DI MILANO HA CHIESTO IL FALLIMENTO PER “KI GROUP”…