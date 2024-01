20 gen 2024 19:55

SI METTE MALE PER "BIBI" - A TEL AVIV MIGLIAIA DI PERSONE SONO SCESE IN STRADA PER PROTESTARE CONTRO IL GOVERNO NETANYAHU - I MANIFESTANTI CHIEDONO LE SUE DIMISSIONI: "CHI DIVIDE NON UNIRÀ" - IL GRADIMENTO DEL PREMIER IN PATRIA È AI MINIMI TERMINI E ANCHE BIDEN SI È STUFATO DEI SUOI "NO" PER UN ACCORDO CON HAMAS CHE PORREBBE FINE ALLA GUERRA A GAZA E FAREBBE TORNARE A CASA GLI OSTAGGI NELLE MANI DEI TERRORISTI...