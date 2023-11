24 nov 2023 14:25

IL SÌ ALLA REVISIONE DEL PNRR NON È GRATIS – LA COMMISSIONE EUROPEA HA DATO IL VIA LIBERA ALLE MODIFICHE DEL RECOVERY PER L'ITALIA, MA HA IMPOSTO ALCUNI CAMBIAMENTI RISPETTO ALLE PROPOSTE INVIATE DA PALAZZO CHIGI – RIDOTTI I TAGLI DEI FONDI AI COMUNI: 10 MILARDI IN MENO PER I SINDACI E NON 13, COME VOLEVA FITTO – PIÙ SOLDI PER LE IMPRESE GREEN, MA L’EUROPA PRETENDE CRITERI PIÙ STRINGENTI PER L’EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI…